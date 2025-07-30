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國內財稅耆老關貿前董許凌雲辭世 享壽93

聯合新聞網／ 台北訊
國內財稅耆老、關貿網路股份有限公司前董事長許凌雲辭世。 圖／家屬提供
國內財稅耆老、關貿網路股份有限公司前董事長許凌雲辭世。 圖／家屬提供

中原大學生技系暨癌症中心主任許毅芝教授尊翁，國內財稅耆老，關貿網路股份有限公司前董事長許凌雲，2025年7月20日上午於家中仙逝，享耆壽93歲。消息傳出，財稅金融界均感不捨。

追思禮拜將於8月9日上午十點，在台北市懷恩堂舉行。

許凌雲先生於1949年隨國民軍撤退來台。來台後，許凌雲苦學進入師範大學數學系，畢業後，先是任職於中山科學院，從事電腦相關工作，隨後進入財政部財稅資料中心服務，成為台灣財政資訊現代化的主要推手。

他是中華民國政府第一批派遣出國深造的電腦高階人才，返國後，屢次擔負國家重要任務。他任職財政部財稅資料中心期間，領導台灣稅務系統進入資訊化與網路化時代，倡導與落實稅務自動化計畫，有效整合全國財產與稅務資料、提升政府效率、增進稅收透明與公平。他也是稅務自動化發展方案的小組總召集人之一，共同規劃推動稅務資訊整合與集中處理。由於他的專業與實質貢獻，曾被推舉為電腦公會理事長，並獲得行政院資訊人才獎。負責政府數位轉型成果包括： 

（1）全國財產稅資料總歸戶系統：首創整合土地、房屋、車輛與投資資料，並推動網路查詢機制，進一步擴展到金融機構、法院及地方政府，提升查驗效率與精準度。

（2）稅務自動化（1976–1982）五年計畫：與財稅署署長張耀東並肩領導，規劃建立中央與各地方稅務系統互連，統整全國140套稅務系統，並導入集中處理與決策支持功能，大幅提升政府效率與節省成本。

（3）編訂14種處理手冊與11種操作規範，並建立大型主機與中小型終端網絡架構，節省人力約 4,000人年，提升稅收約新台幣780億元。

（4）全國無紙化報稅。

在1996年，因政府考量到台灣產業在電子化進程上仍有進步空間，因此擬轉型營運，決定由政府與民間合組民營公司，許凌雲承擔此重要任務，擔任第一任董事長，於當年8月順利創辦由財政部及民間股東共同投資之「關貿網路股份有限公司」，繼續加強通關自動化服務，並積極開拓網路資源，研發尖端技術，擴展營業範圍，提供全方位加值網路服務。在兼具官股、民股的董事會中，許凌雲可以調和鼎鼐，以他開創性的理想，無比的抗壓性與內斂的人格特質，帶領了一群台灣優秀的資訊人才，開疆闢土。他的認真與奮鬥，成為同仁的表率 !

關貿網路公司是台灣首創由政府行政機關的臨時性任務編組直接移轉民營的成功先例。2000年4月成為台灣第一家公開上櫃之網路公司，並於2011年12月1日上櫃轉上市。

許凌雲一生十分清廉、節儉，他對栽培後輩，一向不遺餘力，在財稅中心主任任內，他鼓勵同仁進修，積極向國科會爭取到三個出國進修名額，且開放各級員工申請，符合資格者皆鼓勵送審。當時除教育部提供公沒費留學外，僅國科會有對外部機關提供研究經費；然而財稅中心並非研究機構，這個進修機會可謂得來不易！他認為人才是國家產業的關鍵，不但要培養，還要多多給予機會發揮。他是一位不墨守成規，勇於打破傳統的創新者。

許凌雲老先生的安息禮拜，將於8月9日上午10時在新生南路三段90號浸信會會懷恩堂舉行。

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