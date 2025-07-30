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預訂熱潮席捲！中秋必備「月之戀人」搶站C位

文／ 陳淑惠 提供

從台中紅到日本的頂級伴手禮品牌「月之戀人」，以嚴選食材與細膩口感成為送禮首選。台灣人或許還不熟悉，卻早已是定居台中的日本人與歐洲人熟門熟路的私藏甜點店，只因他們知道，這裡使用的鮮奶油與甜而不膩的蛋糕，正是他們記憶中熟悉的家鄉滋味。

2025全新中秋禮盒，結合東方情懷與歐式優雅，傳遞心意與品味。 圖／月之恋人 提供
2025全新中秋禮盒，結合東方情懷與歐式優雅，傳遞心意與品味。 圖／月之恋人 提供

品牌旗下每款甜點皆由師傅純手工製作，堅持天然食材與精準比例，每逢中秋送禮旺季，訂單總是提早湧現。今年甚至有企業自端午節後便開始預訂，7 月起就提前搶購中秋禮盒，可見其受歡迎程度。

「月之戀人」打開了中秋送禮的新疆界，從美感顏值、味蕾體驗值、訂製化CP值，更照顧到收禮者的情緒價值，超「值」感中秋禮盒讓台北知名的亞東醫院連續三年都訂購月之戀人作為企業的中秋贈禮。

日本主廚匠心研發新款燒菓子，純手工製作，展現細膩工藝與節令之美。 圖／月之恋人 提供
日本主廚匠心研發新款燒菓子，純手工製作，展現細膩工藝與節令之美。 圖／月之恋人 提供

創辦人洪強森表示，企業與品牌的國際化腳步，正帶動甜點文化升級。「月之戀人」將國外經典與潮流甜點融入台灣在地元素，創造出別具一格的創新口味。連禮盒與提袋設計也不假他人之手，由洪先生親自操刀。他笑稱自己像「甜點界的時尚設計師」，每年春秋推出「新品發表秀」，將視覺與味覺結合，創造高質感的送禮儀式。

今年中秋禮盒以「法式古典優雅 x 東方情懷」為設計靈感，包裝以皇家藍搭配金色百合花圖騰，描繪出高貴月夜意象。內容物囊括多達 10 種風味層次的甜點，包括法式芝麻圓餅、皇室可可蘭朵夏、歐式檸檬戀人、台式藏月小Q餅、日式烤布蕾等，也可依預算與對象彈性調整禮盒組合，兼顧實用性與體面度。

《藏月小Q餅》：綿密細緻的紅豆餡，搭配彈牙Q嫩的麻糬完美融合，傳承經典的好味道。 圖／月之恋人 提供
《藏月小Q餅》：綿密細緻的紅豆餡，搭配彈牙Q嫩的麻糬完美融合，傳承經典的好味道。 圖／月之恋人 提供

旗下新品牌也展現多元布局。「a’菓」與「HAFU」拓展出時尚、文青、年輕族群的產品線。特別是a’菓去年推出不雷的布蕾後大獲好評，今年中秋更推出全台獨家新品「超派提拉米蘇」，靈感來自韓國綜藝爆紅甜點提拉米蘇杯，將其調整為常溫脆口的提拉米蘇派，勢必掀起甜點界話題風潮，作為中秋贈禮絕對讓收禮者留下深刻記憶點！

【a'菓】熱銷伴手禮 不雷的布蕾+焦糖記憶吐司。 圖／月之恋人 提供
【a'菓】熱銷伴手禮 不雷的布蕾+焦糖記憶吐司。 圖／月之恋人 提供

為慶祝品牌創立 15 週年，「月之戀人」也推出重量級力作《經典本和香糖蛋糕》，選用日本沖繩 100% 本和香糖，礦物質含量為白糖的 80 倍，散發天然焦糖與麥芽香氣。搭配歐洲頂級鮮奶油與手工布丁，呈現出層次豐富、甜而不膩的，成為許多熟客一再回購的熱賣款。

最新力作經典本和香糖選用100%日本沖繩甘蔗製成的本和香糖。 圖／月之恋人 提供
最新力作經典本和香糖選用100%日本沖繩甘蔗製成的本和香糖。 圖／月之恋人 提供

「月之戀人」將甜點精品化的創新思維，也顛覆了送禮框架，不只節慶、婚禮、彌月才偶而購買，許多客戶遇到週末假日、朋友聚會就會先來門市報到，用月之戀人帶來一份體面驚喜的甜蜜儀式感。屹立甜點界15年的月之戀人，每年售出的禮盒已超過2座101大樓高，個中熱賣的秘密，你試過就會知道。

［門市資訊］
🚩《台中公益旗艦店》04-2301-4567
403台中市西區公益路163-1號
營業時間：11:00-20:00
《台中大遠百》04-2252-0395
407台中市西屯區臺灣大道三段251號B2(鼎泰豐正對面)
營業時間：11:00-22:00
🚩官網：https://www.moonlovers.tw

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