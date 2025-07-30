首波大罷免後 網路流傳藍縣市普發現金

首波罷免案投票後，網路流傳圖卡，稱藍營執政台北、新北、台中、桃園等縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民，引爆大量民眾詢問，被點名縣市紛紛澄清，指是不實訊息，台中、桃園市府並向警方報案。新黨北市議員侯漢廷昨搜集網路截圖，告發違反社會秩序維護法。

台中市長盧秀燕昨表示，假消息和圖卡讓很多市民混淆，市府接到不少詢問電話，第一線人員相當困擾，須澄清、制止。桃園市長張善政也批居心叵測，非常要不得。

行政院不支持普發現金1萬元，被視為大罷免失敗關鍵因素之一。台中市府指出，南區區公所接獲民眾反映，有人在通訊群組散布「台中市普發4萬元」不實圖卡，已報警處理，超徵稅收都用於還債。

臉書粉專「我是中壢人」也有人張貼圖卡，稱桃園市超徵34億元，可普發現金1萬5000元。張善政說，事實上只有9億元，且歷年來投入重大建設，目前損益為負700億元，但還在財政法容許範圍內。

此外，網路社群還流傳「新北市去年超收124億將普發現金」圖卡，市府澄清，去年預算入不敷出，收支差短136億元，且累積短絀仍高達887億元，包括教育、社福、建設等支出，年年都需舉債因應。即便有稅收超收，也須依預算法規定優先用於填補舊債。

新北市府指出，相較之下，中央財政累積結餘8385億元，有完整法源及預算彈性，可作為普發現金財務來源。立法院已通過全民普發1萬元方案，盼行政院盡快執行發放作業。

還有網友翻出花蓮縣議會今年2月27日決議通過提案，指花蓮也要普發5萬元，縣府昨指出，財劃法未獲中央機關行文通知分配數額，加上普發5萬元沒法律依據，也沒有財源，目前不會普發5萬。

台中市議員林祈烽說，他接獲台中轉發者陳情，日前轉發「台中市超徵120億，學者促還富於民」圖卡，原意並非表示市府將普發現金，而是認為既然市府超徵，為何不還稅於民？林並質疑，盧市府打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應。