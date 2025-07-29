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林佳龍勉勵外交及僑務新進人員 在風雨中綻放堅韌之花

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

外交部林佳龍28日出席「第58期外交領事人員暨僑務人員結訓典禮」，親自恭賀47位通過國家考試，完成專業訓練與實習的新進同仁正式加入外交行列，成為Team Taiwan的新生力軍。林佳龍表示，當前國際局勢瞬息萬變，民主與威權對抗日益鮮明，台灣正處於守護世界民主防線的關鍵位置，並堅定走在自由、民主與和平的道路上。

林佳龍說，在這樣的時代背景下，台灣外交人員面臨的挑戰愈加複雜、環境更加嚴峻，唯有具備靈活思維、堅定意志與柔韌身段，方能在國際舞台上為台灣勇敢發聲，捍衛主權與尊嚴。

林佳龍特別感謝副總統蕭美琴親臨典禮現場，為新進人員祝福與勉勵。蕭副總統曾擔任我國駐美代表，深知外交第一線的艱辛與挑戰。她在致詞中指出，台灣外交是「以小搏大」的實踐，必須善用各界力量，撐起台灣在國際上的能見度，也要不斷精進自我，持續在國際間為台灣拓展生存與發展空間。

林佳龍指出，在總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」雙軸戰略的基礎上，外交部將持續推動「總合外交」，結合政府與民間的力量，深化與理念相近國家及友邦的合作。「台灣的外交從來不輕鬆，但也正是在風雨中，才能綻放出最堅韌的花朵。」林佳龍表示，每一位外交人員的堅持與專業，都是讓世界選擇與台灣並肩同行的關鍵，他也感謝所有外交人員的家人與朋友，正是這份支持與信任，成就了台灣的外交戰線。

林佳龍最後表示，未來道路或許依舊艱難，但他相信這批新生力軍已經準備好與外交團隊一同肩負起向世界傳遞台灣價值的使命，期盼在風雨中仍能開創新局，讓台灣繼續成為世界的良善力量。

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林佳龍 賴清德 蕭美琴 外交部 駐美代表

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