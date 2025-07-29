公共工程金質獎8/1起開跑 得獎享保證金減收優惠

工程界年度聲勢「第25屆公共工程金質獎」自8月1日至29日受理推薦報名，行政院工程會指出，獲頒「公共工程金質獎」的廠商，在獎勵期限內參與新招標的政府採購標案，享有押標金、履約保證金及保固保證金最高減收50%的優惠措施。

行政院公共工程委員會主委陳金德表示，全國在建公共工程一年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，都經三級品管作業嚴格把關。因應全球氣候變遷及邁向2050淨零排放目標，金質獎評審標準除施工品質優良外，也重視自然生態涵養與保育。

工程會說明，為確保金質獎得獎案件施工品質優良、強化評審作業之嚴謹度，並利於評審委員評估參選工程之減碳及綠化成效，因此修正評審標準，要求參選工程提供減碳及綠化的量化數據資料作為評審依據。另除了工程案件的獎項外，尚有個人獎項包括個人貢獻獎及工班職人獎。

另為鼓勵提升公共工程品質，工程會表示，將依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第33條之5及「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定，對獲頒「公共工程金質獎」的廠商，在獎勵期限內參與新招標的政府採購標案，享有押標金、履約保證金及保固保證金最高減收50%的優惠措施。

工程會說，除了前述優惠外，還包括工程估驗保留款的分級減收及評選的加分措施，鼓勵從事公共工程的優良廠商繼續為國家建設努力。