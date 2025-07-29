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外交部：台灣護照已可進出、過境索馬利亞及索馬利蘭

中央社／ 台北29日電

索馬利亞政府4月通知航空公司，禁止台灣護照進出、過境索馬利亞。外交部今天表示，經多方管道努力，台灣民眾已可再持一般護照前往索馬利蘭及索馬利亞商旅或轉機。

索馬利亞民航局（SCAA）於4月22日通告，索馬利亞政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。

外交部上午舉行例行記者會，亞西及非洲司司長顏嘉良回覆媒體提問時表示，台索雙方持續透過多方管道努力，並獲理念相近國家友人協助，駐索馬利蘭代表處持續正常運作，台灣民眾已可再持一般護照前往索馬利蘭及索馬利亞商旅或轉機。

至於駐以色列代表李雅萍7月訪問本雅明地區委員會（Binyamin Regional Council），承諾捐款資助以色列在約旦河西岸屯墾區的醫療計畫，香港南華早報日前引述專家說法稱，此舉恐違反處理以國占領問題的國際準則。

顏嘉良說明，台以雙邊的醫療合作進行討論，目前還在研議討論階段，沒有到具體落實。且屯墾區的國際禁令並非有強制力的決策，主要是呼籲不要與屯墾區進行經貿的交往，目前台灣討論中的合作不是在此禁令範圍，「並未踩到紅線」。

顏嘉良特別提到，李雅萍赴屯墾區並不是首例，美國駐以色列大使5月才去過同樣的地方，且合作模式可有三方、四方，甚至與非政府組織（NGO）合作，並一定是直接合作，美國有很多NGO在該區域有合作計畫。

媒體另詢問，台灣對於巴勒斯坦人民的人道援助。

顏嘉良表示，以哈戰爭以來，外交部透過駐約旦代表處與「美慈組織巴勒斯坦分部」合作，對加薩地區提供人道援助物資。美慈組織運用政府50萬美元捐款，規劃運送及發放糧食、飲水、及衣物和帳篷等民生物資給加薩地區人民，計畫仍在進行中。

顏嘉良說，未來也會持續與約旦或其他理念相近國家的國際人道組織合作，參與加薩人道援助及相關的重建計畫。

顏嘉良也重申外交部立場，呼籲以哈戰爭相關各方能延續第一階段停火遵循國際規則、支持和平之精神，持續斡旋與溝通，透過談判化解對立與衝突以達成停火協議，為中東地區帶來和平。

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