中央5社宅最快8月8日起招租 「保二安居」全給警消

國家住都中心今天舉行招租發布會，董事長花敬群表示，這次有5案社宅將分兩波招租，首波將在8月8日起開放申請，且都會保留5%給婚育戶。此外，新北市中和區「保二安居」是全國首例警消專案社宅，全保留給基層警消、海巡人員。

國家住宅及都市更新中心今天舉行中央社會住宅2025年第3季招租發布會，內政部政務次長董建宏表示，政府蓋社宅也是在造鎮，提供更好生活環境，讓大家共同分享國家公共投資，最近在討論要發還超徵稅收，其實政府已相當程度妥善使用人民納稅錢，讓民眾都能分享。

花敬群解釋，這一季續推5案、共1563戶中央社宅招租，將分2波受理申請。首波是台北松山「延吉好室」、新北中和「保二安居」及林口「世大運選手村社宅」將於8月8日至9月8日受理申請。第二波桃園市區「慈文安居」及台南東區「新都安居A」將於9月5日公告、9月15日至10月14日受理申請。

花敬群說明，「保二安居」是由老舊的保二總隊宿舍改建而成，也是全國首例「警消專案社宅」，位在捷運景平站旁邊，提供給現職警正四階以下的基層警、消、空勤總隊人員，以及海巡署上尉階以下的軍職人員。只要設籍或服勤地點在基北北桃地區、且在基北北桃無自有住宅就能申請。

花敬群指出，這次社宅都保留5%戶數給婚育戶家庭，只要新婚2年內或育有學齡前子女（含胎兒）者就可以申請。至於有的家庭可能同時符合婚育戶資格，也符合育有2名未成年孩子的優先戶資格，在抽籤時會先抽婚育戶，若沒中籤，可以再參與優先戶抽籤，若屬一般戶也可以回歸一般戶抽籤；至於婚育戶租金仍比照所得狀況辦理，沒有額外優惠。

花敬群提到，社宅租金依家庭所得條件的不同而分級，最低約為當地市場租金的3折。台北「延吉好室」160戶，最小面積16坪租金新台幣1萬600元起；新北「保二安居」317戶，最小11坪租金7870元起；新北「世大運選手村社宅」177戶，最小38坪租金1萬830元起。

花敬群表示，桃園「慈文安居」288戶，最小15坪租金6220元起；台南「新都安居A」621戶，最小12坪租金4140元起，價格都已含管理費。租期將依申請人身分認定，最長從6年到12年不等。

花敬群強調，中央社宅招租採24小時線上申請制，且符合資格者可跨縣市申請社會住宅，例如設籍新北市、在台北市工作的民眾，可以同時申請雙北市社宅，若兩處都中籤可以選一處入住。