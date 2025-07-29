史瓦帝尼2部長訪台 商議互派華語與英語教師

金融時報29日報導，中國大陸就賴清德總統擬於前往中美洲途中過境紐約一事向華府提出反對後，美國川普政府已拒絕同意賴清德過境紐約；賴清德總統原本計畫8月過境美國，前往與台灣有邦交的巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯。但3位知情人士表示，美方已通知賴清德，他無法在前往中美洲途中過境紐約。根據美國僑界人士指出，僑界原本收到台灣方面消息，要求他們在8月4日、5日待命，配合賴清德總統的過境行程，不過現在已經被告知說，賴總統的行程已經取消。僑界人士表示，台灣方面指出，不只是這一次的訪問行程，賴總統近期也沒有過境美國的計畫，不過僑界人士說，台灣方面並未說明「近期」是多久。

2025-07-29 12:09