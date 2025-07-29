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史瓦帝尼2部長訪台 商議互派華語與英語教師

中央社／ 台北29日電

教育部長鄭英耀28日接待史瓦帝尼王國教育暨訓練部長恩蘇馬羅、公共服務部長馬天諾，雙方洽談互派優秀華語、英語教師，促進人才培育交流合作。

教育部今天發布新聞稿，史瓦帝尼王國教育暨訓練部長恩蘇馬羅（Owen Sabelo Nxumalo，另譯：蘇馬洛）、公共服務部長馬天諾（Mabulala Maseko，另譯：馬瑟寇）等人訪台，就教育人力培育與職業訓練等議題進行深入交流。

鄭英耀在接待時致詞指出，面對全球新興科技的挑戰，台灣積極強化技職教育課程與產業的連結，同時推動台灣獎學金、華語文獎學金，並選送優秀華語教師赴海外。期盼透過此次雙邊會談，進一步強化教育國際化與雙方人才交流。

恩蘇馬羅致詞時，對台灣技職教育重視產業鏈結的實務經驗留下深刻印象。他肯定台灣在課程設計上重視理論與實務並重，致力於培養學生兼具專業能力與實作思維。

為配合台灣2030雙語政策，恩蘇馬羅在會中表示，樂意推薦優秀英文教師赴台灣中小學任教，進一步促進雙方在教育與人才培育領域的合作。

根據教育部統計，今年（2025年）有609名史瓦帝尼王國學生在台學習，2名台灣教師赴史國教授華語。靜宜大學、高雄醫學大學、長榮大學、高雄科技大學等校，都與史瓦帝尼大學簽署了學術交流協議。

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教師 史瓦帝尼

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