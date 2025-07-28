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世界花式撞球錦標賽 「天王殺手」柯秉中奪第5名

中央社／ 開羅28日專電
2025年世界花式撞球錦標賽21日起於沙烏地阿拉伯一連舉行6天，台灣共派出10名選手參賽。前世界球王、外號「天王殺手」的柯秉中獲5名。圖為柯秉中於吉達Green Hall體育館進行比賽。圖／駐沙國代表處提供（中央社）
2025年世界花式撞球錦標賽21日起於沙烏地阿拉伯一連舉行6天，台灣共派出10名選手參賽。前世界球王、外號「天王殺手」的柯秉中獲5名。圖為柯秉中於吉達Green Hall體育館進行比賽。圖／駐沙國代表處提供（中央社）

世界花式撞球錦標賽日前在沙烏地阿拉伯舉行，前世界球王、有「天王殺手」稱號的台灣選手柯秉中獲得第5名。菲律賓選手比亞多（Carlo Biado）榮獲冠軍，贏得史上最高獎金25萬美元。

2025年世界花式撞球錦標賽（2025 World Pool　Championship）21日在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）一連舉行6天，共有來自40國、128名選手參賽，賽事於26日結束。台灣派出10名選手，為參賽國選手總人數第3高，僅次於菲律賓的17人，地主國沙烏地阿拉伯的12人。美國、德國和波蘭派出的選手人數都在10人以下。

主辦國沙烏地阿拉伯破天荒提供總獎金100萬美元（約新台幣2957萬元），冠軍獎金更創下歷史最高金額25萬美元（約新台幣744萬元）。今年還另新增最高連摸獎金1萬美元。連摸意指在一次出桿中，連續擊打母球，使母球與多個子球產生接觸，以製造有利的出球位置或讓更多子球得分。

台灣8名選手柯秉中、柯秉逸、吳坤霖、張玉龍，劉日騰、傅哲偉、郭柏成、柯秉漢在世界9號球巡迴賽（World Nine-ball Tour，WNT）排名中皆屬前100名，因此直接參加正賽。另有許睿安和呂輝展以「世界花式撞球協會」（World Pool Association，WPA）配額參賽。

經過6天激戰後，外號「天王殺手」的台灣選手柯秉中表現最佳，榮獲第5名。柯秉中在2019和2020年世界排名均為第1，去年還奪得5個國際賽冠軍，目前世界排名第4。柯秉中的大哥「撞球王子」柯秉逸本次也參賽，他在2015年世界排名第1，也是台灣第一位入選「雷耶斯盃」（Reyes Cup）的亞洲隊球員，目前世界排名第11名。

本次冠軍為菲律賓選手比亞多，他以15比13擊敗上屆冠軍俄裔美國選手高爾斯特（Fedor Gorst），不僅是菲律賓首名2次奪得世界冠軍的選手，也在此次比賽中贏得史上最高冠軍獎金25萬美元。

比亞多於賽後告訴媒體說：「高爾斯特是全世界最優秀的選手之一。當我以9比2領先時，仍然不敢有所放鬆，因為他簡直就像是個怪物。因此，我保持全神貫注和冷靜，或許也還有一點運氣存在。」

駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平，在賽事期間前往吉達Green Hall體育館探視台灣選手時表示，沙國近年積極在當地舉辦各項國際體育賽事，台灣均有選手參賽並多有所獲。

台灣撞球館在過去被稱為「彈子房」，一度被外界視為不良場所；但近一、二十年來台灣撞球選手在世界賽事上屢創佳績，加上政府制定管理法規，禁止18歲以下青少年於凌晨0時至5時進入撞球館，業者也積極改善撞球環境，現在台灣撞球運動風氣已相當興盛。

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