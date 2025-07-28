對等關稅尚未明朗 政院人士：鄭麗君仍在華府磋商

距離美國總統川普對等關稅8月1日期限尚餘5天，台灣最新對等關稅稅率仍未明朗。政院人士指出，副院長鄭麗君目前仍在華府進行磋商，若有進展再適時對外說明。

8月1日大限尚餘5天，川普近日陸續宣布新對等關稅稅率，亞洲鄰近國家包括日本最新關稅為15%、韓國為25%，越南及菲律賓稅率各為20%與19%，新稅率預計8月1日上路，外界高度關注台灣能否爭取到優於日韓稅率。

行政院23日證實鄭麗君與談判團隊正在美國華府，準備進行第4輪貿易談判。政院人士今天對記者表示，鄭麗君目前仍在華府進行磋商，若有進展再適時對外說明。

行政院發言人李慧芝日前指出，談判團隊將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則，希望能完成維護國家利益、守護產業利益、守護民眾健康、確保糧食安全4項任務，達成促進台美貿易平衡、科技國安等多元領域合作2項目標。

回顧台美談判過程，台美4月11日展開首次視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商，6月25日進行第2輪對等關稅實體磋商，7月8日第3度在美磋商，目前正在進行第4輪談判。