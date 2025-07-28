快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

對等關稅尚未明朗 政院人士：鄭麗君仍在華府磋商

中央社／ 台北28日電

距離美國總統川普對等關稅8月1日期限尚餘5天，台灣最新對等關稅稅率仍未明朗。政院人士指出，副院長鄭麗君目前仍在華府進行磋商，若有進展再適時對外說明。

8月1日大限尚餘5天，川普近日陸續宣布新對等關稅稅率，亞洲鄰近國家包括日本最新關稅為15%、韓國為25%，越南及菲律賓稅率各為20%與19%，新稅率預計8月1日上路，外界高度關注台灣能否爭取到優於日韓稅率。

行政院23日證實鄭麗君與談判團隊正在美國華府，準備進行第4輪貿易談判。政院人士今天對記者表示，鄭麗君目前仍在華府進行磋商，若有進展再適時對外說明。

行政院發言人李慧芝日前指出，談判團隊將秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則，希望能完成維護國家利益、守護產業利益、守護民眾健康、確保糧食安全4項任務，達成促進台美貿易平衡、科技國安等多元領域合作2項目標。

回顧台美談判過程，台美4月11日展開首次視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商，6月25日進行第2輪對等關稅實體磋商，7月8日第3度在美磋商，目前正在進行第4輪談判。

編輯推薦

稅率 台美 華府

延伸閱讀

南華早報：美中正商討川普10月或11月訪中

英相施凱爾擬會川普 談貿易協議、中東與烏克蘭

台美談判 駐美官員：對手指鄭麗君嚴守利益風格難纏

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

相關新聞

逾80歲請外看免評8月1日上路 民團憂「搶工危機」已經浮現

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表將於八月一日上路，勞動部、衛福部明天將正式對外說明。民間團體憂心，新制上路後，據勞動部...

多元主持人打造陪伴新聲音《新住民心力量》8月1日登場

為強化新住民的媒體參與機會，內政部移民署推出全新多語廣播節目《新住民心力量》，將於114年8月1日正式開播。節目以多語言...

照片看歷史／1970年文復會全體會議 副會長孫科主持

中華文化復興運動委員會第三次全體會議，1970年7月28日上午在台北市三軍軍官俱樂部舉行，由時任副會長孫科主持，參加會議的委員有嚴家淦、蔣經國、陳立夫、王雲五等全體委員和省市分支機構、大專院校分會負責人共200多人。 孫科在會中致詞指出，中華文化復興推行委員會從民國56年成立以來，在國民生活輔導、教育改革、學術研究出版，以及文藝研究促進等方面，都已盡了相當的努力，但還有賴於社會、家庭、學校、機關全面密切配合，共同努力，方能收到實際效果。

聯合報一周大事7/20~7/26

26日：台灣史上規模最大罷免投票登場，首波罷免名單共有廿五選區，其中包括廿四名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安，均罷免失敗。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

端午假期限定絕美景點精選推薦，享受春日最後的美麗

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。