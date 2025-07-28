多元主持人打造陪伴新聲音《新住民心力量》8月1日登場

為強化新住民的媒體參與機會，內政部移民署推出全新多語廣播節目《新住民心力量》，將於114年8月1日正式開播。節目以多語言播送與多元議題為核心，致力於傳遞貼近新住民日常生活的實用資訊，陪伴來自各地的新住民在臺灣落地生根、築夢前行。

節目每集15分鐘，內容橫跨就業、醫療、教育、交通、飲食、社會福利等新住民最關注的主題，並設有「生活快報」與現場採訪等單元，提供即時、豐富且生活化的資訊。同時，節目也積極運用社群媒體經營，官方粉絲專頁將同步推出多語內容，加強與新住民社群的互動與連結。

《新住民心力量》由10位專業主持人共同主持，包括來自印尼、曾擔任印尼語新聞主播的何鳳心，以及曾獲金鐘獎提名的新住民第二代溫雅芳。主持與製作團隊具備深厚的廣播經驗與跨文化背景，透過不同視角，呈現新住民在臺灣生活的多元故事與奮鬥歷程。

節目播出時段為每周五、六下午2時於警察廣播電臺FM104.9全國播出；每周二、三中午12時，於IC之音‧竹科廣播FM97.5於桃竹苗地區聯播。無法即時收聽的聽眾，也可透過Apple Podcast、Spotify與YouTube Music等平台隨選收聽，輕鬆獲取節目內容。

除廣播內容外，《新住民心力量》也積極推動新住民培力，節目團隊特別規劃廣播實務課程，邀請有興趣的新住民參與節目製作流程，從企劃、主持、錄音到專業設備操作，提供實際參與機會，協助更多新住民及其子女投入媒體領域、發展專業。

更多節目相關資訊與收聽方式，請上官方粉絲專頁查詢：

https://www.facebook.com/powerofnewimmigrants