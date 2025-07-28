台美談判 駐美官員：對手指鄭麗君嚴守利益風格難纏

距離川普對等關稅8月1日大限只剩5天，台灣的稅率遲未出爐。駐美副代表楊懿珊日前表示，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君常被對手形容為「很難纏」，確保不犧牲台灣利益。代表處也透過各種管道，爭取有利條件。

楊懿珊25日接見大底特律台灣商會代表團及北美台商聯合總會會長白越珠，雙方交流台美經貿、文化外交與僑界發展等議題。

大底特律台灣商會理事蔣序龍今天對中央社表示，楊懿珊當時對商會代表指出，台灣在當前國際貿易體系中，面臨來自多方的挑戰，特別是關稅不確定性的壓力不僅讓台灣有感，許多國家也處於同樣處境。

楊懿珊並提到鄭麗君的談判風格，常被對手喻為「很難纏的談判對手」，正因如此，台灣關稅談判團隊始終堅守原則、不輕易讓步，確保不犧牲台灣整體利益。

她強調，雖然任務艱鉅，代表處仍透過官方、智庫及各項非正式管道，持續向美國決策層傳遞台灣的立場與訴求，全力爭取有利條件。

代表團成員來自不同領域，長年在僑界深耕。榮譽會長李維灝促成底特律都會機場與桃園國際機場締結姊妹機場；蔣序龍近日組織全美20個分會會長赴鴻海威斯康辛廠參訪，搭建台灣學人與在美台資企業間的產業媒合平台。

美國4月宣布對等關稅措施，其中對台灣課徵稅率為32%，鄭麗君與團隊正於華府進行第4輪的實體談判，盼能降低關稅。

自川普政府發動關稅戰以來，至今達成數個貿易協議或框架，當中包含與英國、日本、菲律賓以及今天與歐盟的協議。而美國政府的關稅寬限期將於8月1日到期，川普日前已宣布，對等關稅稅率將從15%起跳。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天受訪時表示，8月1日的大限不會再延長，關稅將依原訂計畫於當天生效。

但他也說，即使在8月1日這個期限後，仍有可能繼續談判，也還是有機會達成協議。

台灣高度關注的晶片關稅部分，盧特尼克說，將在2週內公開232晶片產業調查結果。這項調查著眼「提高國內半導體生產能力的可行性」，以及是否「有必要」因國安考量實施關稅等額外貿易措施。