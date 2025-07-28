金門海上長泳縮水 1200人競技

第22屆金門海上長泳昨在烈嶼鄉習山湖海灣登場，兩岸三地約1200名泳者齊聚，破浪前行。今年中央明確表態「不建議」辦金廈泳渡氛圍下，連帶影響海上長泳規模與氣氛，未見中央單位官員出席，在地人士觀察「活動縮水了」。

開幕儀式由金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、金門體育會理事長歐陽儀雄等人鳴槍後，泳士快步衝向大海。

李文良表示，今年吸引1200人報名，其中百餘人來自大陸。對於中央官員無人出席，李回應，活動由地方主辦，依往例有發出邀請函，「可能中央官員有其他安排，不克前來。」

往年金門海上長泳會與金廈泳渡接連舉行，兩岸選手交流熱絡。今年金廈泳渡原訂7月26日登場，因陸委會「不建議」辦理，陸方選手未獲入境許可無法成行，活動被迫取消，僅剩海上長泳單獨舉行。

儘管縣府強調不受影響，仍有不少民眾認為整體氛圍大不如前。過去活動常見中央高層現身，去年有海基會副董事長羅文嘉、前年是體育署長鄭世忠等人到場，今年中央官員全缺席，引發與金廈泳渡停辦的政治聯想。

此外，陸籍參賽人數也明顯下滑，過往逾300人銳減至今年剩102人；福建龍岩冬泳協會會長謝建輝帶隊14人參賽，他坦言對泳渡無法舉辦感到可惜，仍肯定金門辦活動的熱情。

金門海上長泳是2003年開辦，為離島最具代表性體育活動之一，2019年起因天候與疫情一度中斷，前年改至習山湖舉行，今年邁入第22屆。