快訊

中職／曾率獅隊寫17連勝紀錄 大橋穣辭世享壽79歲

影／新竹縣溯溪驚傳意外 五峰雙龍瀑布45歲教練不幸溺水亡

三鶯線公共藝術系列活動開跑! 首場限定活動體驗傳統技藝 民眾迴響熱烈

文／ 新北市政府捷運工程局 提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

三鶯線公共藝術串連地方文化。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
三鶯線公共藝術串連地方文化。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運三鶯線公共藝術系列活動正式開跑！首場「職人小學堂半日遊」昨(26)日圓滿成功，近百人參加迴響熱烈，大小朋友們玩得不亦樂乎！活動融合三鶯線公共藝術構想，結合在地傳統工藝職人，規劃一條深度文化體驗路線，帶領市民深入三鶯文化，並DIY體驗「金工鍛敲」的傳統技藝，打造專屬自己、獨一無二的藝術作品。

「職人小學堂」手作體驗金工鍛敲。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
「職人小學堂」手作體驗金工鍛敲。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運工程局長李政安表示，「職人小學堂半日遊」活動，透過三鶯線公共藝術串連地方文化，結合在地的傳統工藝職人，規劃一條深度文化體驗路線，除了向民眾介紹三鶯線公共藝術策劃概念外，職人也會導覽三峽歷史風貌，走遍秀川百年老街、清水祖師廟等，最後再帶領民眾手作體驗「金工鍛敲」技藝，認識在地金工之美、體驗金工之巧及傳承金工之惟，創作出專屬個人的銅製餐具外，更重要的是傳統技藝的延續和傳承。

三鶯線公共藝術系列活動為完工暖身。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
三鶯線公共藝術系列活動為完工暖身。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

捷運局長李政安進一步說明，三鶯線公共藝術民眾參與系列活動開跑，除了首波「職人小學堂半日遊」活動外，接下來還會有「人文散策一日遊」，將來一趟土城、三峽、鶯歌的文化輕旅行，深度體驗在地手作、地方飲食與文化故事，此外，還有「舞踏青春車廂快閃表演」、「互動式行動劇場」等系列活動，透過民眾參與，緊密連結公共藝術與三鶯在地文化，一起歡樂迎接年底捷運三鶯線完工。

三鶯線首場公共藝術民眾參與活動登場。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
三鶯線首場公共藝術民眾參與活動登場。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運工程局補充，「職人小學堂」共規劃四個場次，因名額限量，採網路報名制，「新北捷運局FB」粉絲限定，前兩場活動報名非常踴躍，才開放報名兩小時名額就搶光光，另外兩個場次預計在8月30日（六）及9月27日（六）舉辦，報名資訊將分別在8月8日（五）及9月5日（五）粉專上公布，限量名額要搶要快，請鎖定新北捷運局FB粉絲專頁，手刀報名！

民眾參與迴響熱烈。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
民眾參與迴響熱烈。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

職人小學堂活動體驗在地文化。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
職人小學堂活動體驗在地文化。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

職人導覽三峽歷史風貌。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
職人導覽三峽歷史風貌。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

相關新聞

照片看歷史／1971年北市聯考放榜 男女錄取數共增336人

1971年7月27日，台北市高中聯合招生考試錄取名單當日上午放榜，聯招會已決定增加錄取人數，男女生組最低錄取標準分別為男生組為434分，女生組為436分。男生組決定錄取8550人，較原公布者增加130人。女生組錄取6811人，較先前公布的多錄取206人。聯招會在各校貼榜，並已將成績單寄出。

聯合報一周大事7/20~7/26

26日：台灣史上規模最大罷免投票登場，首波罷免名單共有廿五選區，其中包括廿四名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安，均罷免失敗。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

端午假期限定絕美景點精選推薦，享受春日最後的美麗

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋

HLA．悦青埔第一豪宅 中悦專寵 富豪家族

中悦建設在青埔推出【HLA．悦】，以超過3000坪基地、31層天際、6000萬造園、獨立會館與藝術級造景，卻「只」開出每坪46萬均價，中悦建設以內斂而極致的規格為青埔立下「豪宅該有的價格底氣」，吸引的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。