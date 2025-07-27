三鶯線公共藝術系列活動開跑! 首場限定活動體驗傳統技藝 民眾迴響熱烈

三鶯線公共藝術串連地方文化。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運三鶯線公共藝術系列活動正式開跑！首場「職人小學堂半日遊」昨(26)日圓滿成功，近百人參加迴響熱烈，大小朋友們玩得不亦樂乎！活動融合三鶯線公共藝術構想，結合在地傳統工藝職人，規劃一條深度文化體驗路線，帶領市民深入三鶯文化，並DIY體驗「金工鍛敲」的傳統技藝，打造專屬自己、獨一無二的藝術作品。

「職人小學堂」手作體驗金工鍛敲。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運工程局長李政安表示，「職人小學堂半日遊」活動，透過三鶯線公共藝術串連地方文化，結合在地的傳統工藝職人，規劃一條深度文化體驗路線，除了向民眾介紹三鶯線公共藝術策劃概念外，職人也會導覽三峽歷史風貌，走遍秀川百年老街、清水祖師廟等，最後再帶領民眾手作體驗「金工鍛敲」技藝，認識在地金工之美、體驗金工之巧及傳承金工之惟，創作出專屬個人的銅製餐具外，更重要的是傳統技藝的延續和傳承。

三鶯線公共藝術系列活動為完工暖身。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

捷運局長李政安進一步說明，三鶯線公共藝術民眾參與系列活動開跑，除了首波「職人小學堂半日遊」活動外，接下來還會有「人文散策一日遊」，將來一趟土城、三峽、鶯歌的文化輕旅行，深度體驗在地手作、地方飲食與文化故事，此外，還有「舞踏青春車廂快閃表演」、「互動式行動劇場」等系列活動，透過民眾參與，緊密連結公共藝術與三鶯在地文化，一起歡樂迎接年底捷運三鶯線完工。

三鶯線首場公共藝術民眾參與活動登場。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北捷運工程局補充，「職人小學堂」共規劃四個場次，因名額限量，採網路報名制，「新北捷運局FB」粉絲限定，前兩場活動報名非常踴躍，才開放報名兩小時名額就搶光光，另外兩個場次預計在8月30日（六）及9月27日（六）舉辦，報名資訊將分別在8月8日（五）及9月5日（五）粉專上公布，限量名額要搶要快，請鎖定新北捷運局FB粉絲專頁，手刀報名！

民眾參與迴響熱烈。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

職人小學堂活動體驗在地文化。 圖／新北市政府捷運工程局 提供