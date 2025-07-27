聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事7/20~7/26

聯合報／ 本報訊
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（中）發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者余承翰／攝影
全台首波大罷免投票結果出爐，國民黨24席立委全數罷免否決，黨主席朱立倫（中）發表談話，感謝全國最偉大、最有智慧的台灣人民，用選票證明台灣民主是成熟、是偉大的。記者余承翰／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國內

24日：台新金控與新光金控正式完成「新新併」，成立台新新光金控，合併後資產規模突破八點三兆元，一舉躍升為台灣第四大金控。

25日：台師大本周接力召開系級、院級、校級教評會，完成三級三審，決議解聘台師大女足隊周台英，且四年不得聘任為師。

26日：台灣史上規模最大罷免投票登場，首波罷免名單共有廿五選區，其中包括廿四名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安，均罷免失敗。

國外

20日：日本舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席，由首相石破茂領軍的自民黨政權，執政聯盟僅拿下四十七席（自民黨卅九席、公明黨八席）。

22日：美國總統川普宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，菲律賓為百分之十九。

24日：泰國與柬埔寨在邊界爆發二○一一年以來最嚴重的衝突，泰國出動F-16戰機空襲，柬埔寨則向泰國發射多管火箭。衝突造成兩國多人喪生。

關稅 新新併 台師大 周台英 大罷免

延伸閱讀

圖表看時事／執政聯盟吞敗 石破茂面臨下台危機…圖解日本參議院改選席次

「絕不能讓自民黨分裂」 日相石破茂駁斥8月下台傳聞

日本MAGA成形 石破茂勢將下台

逼退石破茂的最佳時機？美日關稅下降至15%，自民黨內部的權力風暴

相關新聞

聯合報一周大事7/20~7/26

26日：台灣史上規模最大罷免投票登場，首波罷免名單共有廿五選區，其中包括廿四名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安，均罷免失敗。

從節目棚到烏來林間 泰雅族青年返鄉創生串連部落共好

來自新北市烏來的泰雅族青年田原，35歲那年，帶著一身創業經驗與文化底蘊成立「新北市原住民青年地方創生發展協會」，試圖在熟悉又陌生的山林部落裡，拼湊出屬於下一代的文化經濟地圖。他的返鄉，不只是一趟個人旅程，更是對原鄉與城市之間斷裂鏈條的回應。

照片看歷史／中越友好 1962年越南國會訪問團抵台

1962年7月26日，越南國會訪問團一行五人，由國會主席張永禮率領，下午4時搭乘民航公司班機從東京飛到台北，將在此間作5天訪問，我方政府在松山機場以軍禮歡迎，時任外交部長沈昌煥、教育部長黃季陸、立委及國大代表、各國駐華使節團團長羅慕斯、韓國大使崔用德等都前往機場歡迎。

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

放眼全球國際都會區，紐約中央公園之於曼哈頓、倫敦海德公園、乃至台北大安森林公園，城市綠肺難得，也讓周邊豪宅房價長年居高不下。當稀缺的公園綠意結合機能完整的國際級商場，這種前所未有的「價值堆疊」，正將房

端午假期限定絕美景點精選推薦，享受春日最後的美麗

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

自2010年創立以來，藏逸拍賣會（Taiwan Auction House）始終以堅實的專業基礎、誠信原則與前瞻的國際視野，立足於華人藝術拍賣市場，開拓東西藝術對話的廣度與深度。我們不僅是珍品交易的橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。