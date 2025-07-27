聯合報一周大事7/20~7/26

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的

2025-05-28 00:00