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聯合報一周大事7/20~7/26
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國內
24日：台新金控與新光金控正式完成「新新併」，成立台新新光金控，合併後資產規模突破八點三兆元，一舉躍升為台灣第四大金控。
25日：台師大本周接力召開系級、院級、校級教評會，完成三級三審，決議解聘台師大女足隊周台英，且四年不得聘任為師。
26日：台灣史上規模最大罷免投票登場，首波罷免名單共有廿五選區，其中包括廿四名國民黨籍立委以及無黨籍新竹市長高虹安，均罷免失敗。
國外
20日：日本舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席，由首相石破茂領軍的自民黨政權，執政聯盟僅拿下四十七席（自民黨卅九席、公明黨八席）。
22日：美國總統川普宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，菲律賓為百分之十九。
24日：泰國與柬埔寨在邊界爆發二○一一年以來最嚴重的衝突，泰國出動F-16戰機空襲，柬埔寨則向泰國發射多管火箭。衝突造成兩國多人喪生。
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