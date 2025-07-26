歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪台 吳志中盼交流深化

外交部今天表示，歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團20日至25日訪問台灣；政務次長吳志中款宴訪團時指出，未來期盼台歐交流持續深化，實現互利共贏。

外交部今天發布新聞稿表示，歐洲議會歐洲愛國者黨團訪問團由黨團黨鞭韋安德（Anders Vistisen）率團，團員包括黨團副主席譚吉爾（António TângerCorrêa）、議員梅爾（Georg Mayer）、韋安德政策顧問懷士祈（Tobias Weische）及黨團政策顧問羅培斯（Rodrigo Lopes Dias）。

外交部指出，訪團在台期間曾晉見副總統蕭美琴，並接受吳志中款宴接待；訪團亦與立法院、經濟部、陸委會、公民團體及智庫代表進行廣泛交流，就台灣政經發展現況與前景、印太地緣政治情勢、台歐盟經貿關係及科技創新等議題深入交換意見；訪團另前往金門參訪，實地瞭解台灣在兩岸歷史、戰略地位與文化傳承上的重要性，進一步體認台灣多元社會與民主發展的背景脈絡。

吳志中在宴請訪團時表示，面對中國日益升高的威逼恫嚇與灰色地帶襲擾，國際民主社會更應團結一致，共同捍衛自由民主價值；針對中國經常將經濟工具政治化，台商近年已大幅降低對中國的投資比例，從十年前的84%降至去年僅約7%。台灣不僅擁有健全的民主制度與多元社會，並在高科技、醫療衛生、體育文化等多領域展現強勁發展動能，未來期盼台歐交流持續深化，實現互利共贏。

韋安德表示，歐洲愛國者黨團關注的重點議題包括：強化歐洲整體競爭力、推動更為理性且可持續的環境與能源政策，以及有效管理非法移民問題。作為歐洲議會第三大黨團，未來盼能在重大公共政策的決策與討論中發揮更積極角色。

譚吉爾提到，中國持續透過對歐洲關鍵基礎設施的投資，遂行其政治目的，相關作為日益強勢且獨斷，以過往經驗為鑑，葡萄牙也深刻理解台灣民主自由價值的重要性，並支持台灣人民依自身意志決定未來。

外交部表示，歐洲議會於4月2日表決通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案，內容明確譴責中國升高台海緊張情勢，並持續扭曲聯合國大會第2758號決議；該決議案同時呼籲歐盟應加強與台灣在打擊假訊息、因應外來滲透與干預等領域之合作，展現歐洲議會跨黨團對台灣的堅定支持共識。

外交部對歐洲議會各黨團持續以具體行動力挺台灣，表達誠摯感謝與高度歡迎，台灣將在既有良好基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，攜手強化民主韌性，並共同打造堅實且互惠的價值夥伴網絡。