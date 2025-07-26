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希望合唱團斯洛伐克奪4項金獎 賽後揮國旗唱國歌

中央社／ 布拉格26日專電

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來自屏東的「希望合唱團」近日參加斯洛伐克第10屆國際青年音樂節，一舉奪得4項金獎佳績，展現卓越音樂實力。比賽結束後，團員還揮舞中華民國國旗、合唱國歌。

希望合唱團近年到海外比賽、演出，屢屢獲得肯定，足跡遍及德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利、捷克等，並曾於維也納第13屆世界和平合唱音樂節比賽奪下青年組金獎。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，希望合唱團（Puzangalan Children's Choir）由台灣排灣族原住民兒童組成，以純淨嗓音與飽含情感的演出打動國際評審與觀眾，獲得大會4項金獎肯定，成績斐然。

比賽結束後，希望合唱團全體團員在現場揮舞國旗，並與駐斯洛伐克代表李南陽合唱中華民國國歌，情感真摯，令在場僑胞深受感動，場面溫馨感人。

除了僑界反應熱烈，多位斯洛伐克與其他歐洲國家的外籍觀眾也盛讚合唱團孩童的天籟歌聲與充滿活力的舞台表現，並對團員穿著具族群特色的傳統服飾印象深刻，紛紛詢問希望合唱團是否有機會再度來訪演出。

李南陽感謝希望合唱團多年來致力於以音樂傳承台灣原住民族文化，不僅再度在國際舞台上獲得肯定，更深化台灣與斯洛伐克之間的文化交流與民間情誼。

音樂 斯洛伐克

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