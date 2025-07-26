內政部單身聯誼7/28起報名 補助搭檜木列車

內政部說，9月與10月的「緣起相遇時」單身聯誼活動共5個梯次、400位名額，自7月28日中午起開放報名，行程包括體驗手沖咖啡、搭乘檜木列車、湖畔野餐等，1日遊費用為新台幣1440元、2日遊4160元，費用已由內政部補助2成。

內政部今天透過新聞稿表示，這次開放報名的9月與10月梯次，是今年最後一波單身聯誼活動。5梯次行程包含9月6日新北市「藝起拉胚，幸福成形」品味擂茶、手拉胚陶藝體驗；9月7日台中市「四角林咖啡香，愛情悄悄來」蝶谷巴特創意拼貼、手沖咖啡體驗。

內政部說，還有9月20日、21日宜蘭縣「棲蘭森情，天送幸福」走訪天送埤車站、漫遊棲蘭森林遊樂區、浮游花手作；10月18日台北市「陽明秘境，野餐傳情」陽明書屋導覽、湖畔野餐；10月19日在嘉義「檜來嘉驛，幸福脫單」手作檜木冰箱貼、搭乘檜木列車等。自7月28日中午起開放年滿18歲、以及設有戶籍的單身民眾透過網路報名。

內政部指出，為協助參加者展現個人魅力，也特別提供每人一堂實體或線上的服裝穿搭形象課程。

內政部說，為鼓勵參加者在活動結束後保持聯絡，每月抽出烘焙、電影套票及咖啡券等約會好禮，各梯次活動內容可以至「內政部114年『緣起相遇時』單身聯誼活動」專屬網頁查詢。

內政部指出，今年單身聯誼活動自5月下旬開辦至今已完成6梯次，2個月間已促成101對配對交往。近日內政部接獲去年參加者分享結婚喜訊，身為月老的內政部同感喜悅，也特別致贈第1對新人黃金對戒1錢的賀禮。

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