聽新聞
0:00 / 0:00
南非更名我駐處 美國務院失望
南非片面將台灣駐處更名及降等，美國國務院廿三日對相關報導表示失望，並鼓勵所有國家擴大與台灣接觸。美國國務院也指出，近年來發生變化的是台灣所面對的中國威脅，北京試圖孤立台灣，施壓其他國家與台灣斷交或降級關係。
外交部廿二日發布新聞稿指出，南非在未與台灣協商下，廿一日發布公告，將台灣在南非二駐處自四月一日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。
代表處及辦事處具官方意味，商務辦事處則偏向經貿功能。
美國國務院一名發言人廿三日回應南非更名事件，表示台灣是可靠、志同道合、民主的夥伴，台灣與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大利益。
美國國務院發言人透過電郵對中央社指出，「面對中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。我們與國際夥伴一起，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的企圖」。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言