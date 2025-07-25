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防中共「能源鎖喉」學者認同美海軍前指揮官：有核電 才有戰略韌性

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

針對美國海軍情報局前指揮官史都德曼建議，台灣至少要擁有一座核電廠，以阻礙共軍切斷台灣能源供應的可能性。清華大學特聘教授葉宗洸昨說，此建議不僅務實，也非常了解台灣現況，若要等到美軍來支援，能源供應不中斷是台灣能否支撐下去的重要關鍵之一。

能源署重申「核電三原則」

經濟部能源署副署長吳志偉回應，政府對於核電的原則有三，包括核能安全無虞、核廢有解，以及社會有共識，史都德曼在聽證會中的發言，對台灣再生能源的政策方向是肯定的。

不過，葉宗洸表示，史都德曼的說法「非常務實」，因為「台灣現在幾乎把所有的備援電力壓在天然氣，這其實風險極高」。他說，過去外界已多次示警，若台灣遭到海上圍堵，天然氣儲存天數的限制將迅速成為致命弱點。

天然氣安全存量不及核能

目前台灣天然氣的安全存量僅約七到十一天，葉宗洸指出，反觀核能發電的燃料安全存量可達十八到卅六個月，即使在海上封鎖或交通中斷情境下，仍能穩定供電。

史都德曼建議至少保有一座核電廠，並非要求以核能為主，而是呼籲保留基本的戰略韌性，葉宗洸說，政府應該認真地考慮此建議，「因為我們現在幾乎沒有能夠在緊急時期撐得住的能源備援，你不能寄望天然氣在斷供後，還能維持多久，尤其在兩岸局勢持續緊張的背景下」。

葉宗洸指出，俄烏戰爭是值得參考的案例，俄軍攻擊烏克蘭境內所有的火力發電機組，唯獨不敢攻擊核電機組，烏克蘭後來就靠核電維持最基本的供電。他說，台灣一旦遭解放軍圍困、發生戰事衝突，屆時即使有再多的煤炭存量或天然氣存量也無濟於事。

共軍曾演練攻擊我接收站

事實上，共軍的確演練過封鎖台灣能源供應，今年四月共軍舉行軍演，模擬通報轟掉高雄的永安天然氣接收站，對台灣施以能源鎖喉，當時不少學者專家示警，中共軍演目標凸顯我國能源安全的脆弱，政府應乘機檢討因應緊急情況的能源方案。

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