林口「盛德誠」坐擁雙語學區 近千坪綠意打造靜謐美式生活

林口南勢區內多透天別墅，「盛德誠」地上14層規劃成指標個案。 圖／盛德誠提供

在林口購屋，除了機場捷運A9站周邊的高總價選擇，林口南勢生活圈正逐漸成為自住族心中理想的靜謐住宅區域。近期由在地深耕逾20年的群祥機構旗下盛德建設推出的新案「盛德誠」，總價親民，主打鄰近雙語學校、千坪公園綠地的純住宅美式生活環境，加上高坪效空間規劃與良好的交通銜接，吸引大量首購與首換族目光。

「盛德誠」基地位於林口過崙街與南勢四街口，規劃地上14層、地下3層，共計108戶純住宅，1-3房格局，坪數介於17至32坪，每坪開價約57至59萬元。以林口目前動輒站上6字頭、甚至近7字頭的市場行情來看，「盛德誠」不僅價格親民，在地段、學區與生活機能兼具的情況下，堪稱區內稀有高性價比選擇。

南勢國小為雙語實驗學校，教育資源佳，吸引年輕父母提前卡位布局。 圖／盛德誠提供

近年林口持續吸納大量新興人口移入，但對於有孩子的家庭來說，學區品質往往成為購屋的最重要考量因素之一。南勢國小為沉浸式雙語實驗學校，加上斥資17億元打造的南勢國中，定位「智慧型都會學校」，確定於8月進行招生，將迎來首批七年級學童，完整學區規劃成為吸引年輕家庭的重要誘因。

現場專案經理徐偉恩表示，「盛德誠」所處的南勢生活圈，車程4分鐘內可達南勢國小與南勢國中，提供穩定兼具品質的學區支撐，周邊更環繞多處綠地與預定的運動中心與市場設施，目前許多已購客看準的正是這裡的「教育資源、生活質感與價格合理」，為此提前布局。

新案「盛德誠」挑高設計，讓室內空間顯得更開闊。 圖／盛德誠提供

不同於林口市中心熱鬧的商業氛圍，南勢生活圈以低密度住宅為主，居住氛圍純粹，開車8分鐘內可達全聯超市、三井OUTLET、家樂福及環球購物中心，交通方面，本案門口即設有公車站牌，開車族上國道一號，非尖峰時段約20分鐘可達台北市區，通勤距離與時間在可接受範圍內。

群祥機構盛德建設長年深耕林口地區，過去已推出多個建案，並逐步在南勢段形塑出「群祥村」的生活聚落雛形，不僅社區間距合理、住戶結構單純，更因長期耕耘累積口碑，在地居民對其品牌信任度高。如今推出的「盛德誠」，延續一貫穩健建築品質與親民定價策略，無論是首購族、換屋族，或是有學齡子女的家庭，「盛德誠」以合理總價、完整學區與舒適環境，提供民眾一個能安心長住的選擇。

了解更多：https://csdc.com.tw/cl1089

商品推薦