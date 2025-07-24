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台灣美食展農業館6大展區 筷食尚跟著味道去旅行

中央社／ 台北24日電

「2025台灣美食展」8月1日起在台北世貿一館舉行。農業部策劃的「台灣農業館」以「跟著味道去旅行－農山漁村筷食尚」為主題，不但現場嚐美食，還可買到全台農村好物。

農業部今天舉行記者會，介紹第10年在台灣美食展設攤的「台灣農業館」，規劃「味傳香」、「臻味禮」、「智耕靚」、「潮出走」、「筷食尚」、「食光熠」6大展區。

農業部次長黃昭欽說，民國105年起，農業部每年都會在台灣美食展設置「台灣農業館」，把台灣各地農產品介紹給消費者，並推廣產地到餐桌的食農教育，今年集結全台田媽媽傳承料理、青年農物、漁畜產品與食農遊程，並有超過百項在地美食與伴手禮的農村好物，民眾可透過舌尖上的味覺旅程，品嚐台灣風土故事，認識台灣農業與在地生活。

田媽媽料理是今年「台灣農業館」最大亮點，其中111至113年，連續3年榮登米其林必比登推薦的「田媽媽長盈海味屋」，將會示範製作招牌料理「虱目魚菲力」。

謝佳歆是「長盈海味屋」第4代，從小在台南北門看著家裡養魚、賣魚，也跟著在餐廳廚房炒菜，所以大學念觀光系餐飲科，畢業後就返鄉協助家裡事業。她說，12年前加入田媽媽後，才更懂得如何呈現產品特色，將食材與產地故事結合，到現在結合食農教育推廣體驗遊程。

其他參展的田媽媽產品中，新北的「天然茶莊」109至113年連續5年獲三星評鑑溯源餐廳認證，還獲得「英國美食大賞」；還有獲選112年台灣12大人氣米的「富里鄉農會－富麗禾風」、獲台灣國際廚藝美食挑戰賽鄉銅牌的「原夢觀光農園」。

農業部農村發展及水土保持署代理署長蘇茂祥說，農業部從90年農委會時代，就發展田媽媽品牌，協助農村婦女將在地食材結合在地文化製作特色料理，目前全台有104家田媽媽，營業額年年成長，去年已達新台幣7.2億元。

蘇茂祥說，今年「台灣農業館」還提供消費每滿500元就贈50元美食券，最大獎可抽價值1萬6000元的4人同行農遊券、6000元的特色住宿券、一日食農團、田媽媽餐券等，總價值50萬元。

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