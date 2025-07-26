HLA．悦青埔3168坪私人花園 ，觀森靜湖自然而然

【HLA．悦】闊植2350坪綠意，森度景緻環抱公設。 圖／中悦建設 提供

闊留千綠 庭園壯舉

放眼北台灣，擁有完整開發的千坪基地，已是相當難得；在城市核心，能有一座3168坪的寧靜街廓，更是不簡單！中悦建設【HLA．悦】座落繁華青埔，以超低建蔽率定義豪宅生活，廓留超過2350坪綠地景觀，以世界園林規格，斥資6000萬種植四季庭園，為嚮往自然的富豪家族，實現同步國際豪宅的高綠覆生活，打造一座翡翠秘寶。

同步國際豪宅高綠覆生活，打造青埔核心的翡翠秘寶。 圖／中悦建設 提供

綠濤景緻 美映會館

【HLA．悦】以31層樓高之姿，領銜青埔至高；以極致工藝，擘青埔唯一圓形獨立公設會館。當您入座迎賓大廳，環抱著建築的老樹、綠浪、水庭、石間花草等生機，將在您眼前開展故事；當您走進室內銅離子溫水泳池，抬眼所見的綠濤植栽，會感受呼吸頻率，為您打開心靈自由的通道；當您在宴會廳招待遠道而來的親友，窗外的千坪私人花園，顯現真正富裕傳家的高度。

富豪獨立會館 家族傳家座標

【HLA·悦】以超大尺度頂級工藝，擘劃青埔唯一圓形獨立公設會館，迎賓大廳挑高10米拉開震撼序幕，配備25米銅離子泳池、SPA室、健身房、宴會廳等空間，裡外皆體面了款待之道；專為家族打造千坪私人莊園，斥資6000萬移植百年老樹造景，環抱著會館與建築，完美了追求隱私的生活深度。在青埔至高處，安放了家族歸心！

移植來自世界的珍貴老樹，為家族涵養傳承能量。 圖／中悦建設 提供

盛夏詩篇 自然交響

在【HLA．悦】，自然不只是背景，而是解放自由的天地。盛夏時分，當清晨的光灑落，葉片輕揚起，用膚觸感受陽光穿過葉脈的溫度，聽鳥鳴和蝶語在翩翩起舞；晚風吹起時，聽蛙聲在星夜下歡聲交唱，心也緊隨月光沉潛休息。一座豪宅的至深至美，難得在自然的闊氣喜悅，歷經萬千琢磨的庭園絕景，值得一生典藏！

導入日本「枯山水庭」意象，為庭園盛夏，留下心靈的清靜。 圖／中悦建設 提供

中悦建設為下一代創造永遠流傳的美，當家族在世界佈局展翼，在台灣更需要一處傳承榮耀的豪宅！當您走遍全球，在回到桃園的那一刻，您的心底會知道，有一座氣魄最美、高度最美、百坪最美的一盞燈，永遠在等著您。【HLA·悦】精準共鳴家族傳世豪宅需求，一生一遇的難得傳奇，最值得的人生豪宅！

資料來源：中悦建設機構

預約專線：(03)382-5288

預約鑑賞： https://www.joyes-hla.com/

更多資訊請加入： https://lin.ee/04ab1Wv

自然而然，回家就是一場風景旅行，HLA悦

https://youtu.be/fd3iocFLI9c

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