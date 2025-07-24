林佳龍：台灣為晶片製造領導者 攜手歐洲培育人才

「台歐半導體短期培訓計畫」今年共有8個歐洲國家119名學員參訓，外交部長林佳龍頒發參訓證書，並強調，台灣作為全球晶片製造的領導者，將持續深化與歐洲理念相近國家的合作關係，攜手培育人才。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍23日上午主持「2025台歐半導體短期培訓計畫」交流茶會，頒發參訓證書給來自波蘭、捷克、立陶宛、義大利、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞及科索沃等8個歐洲國家共119名學員。

林佳龍致詞表示，台灣作為全球晶片製造的領導者，將持續深化與歐洲理念相近國家的合作關係，攜手培育人才，守護共享價值。這次培訓計畫不僅是人才與知識的交流，更是深化台歐互信與科技戰略合作的起點。

林佳龍指出，台灣能夠躍升為科技強國，正是仰賴國際合作與人才交流。歡迎學員繼續來台進修實習，或投身台灣半導體公司，成為串連台歐產業與價值鏈的橋樑，發揮關鍵的力量，共同打造具韌性與民主價值的半導體未來。他也感謝台灣半導體研究中心、台大及成大促成計畫順利執行。

外交部說明，為加強台灣與歐洲連結，增進台歐半導體供應鏈韌性合作，協助雙方產業發展，以強化民主供應鏈，外交部自2022年起推動「台歐半導體短期培訓計畫」，3年來已吸引來自歐洲共計348名學生及專業人士參訓，有助增進台灣與歐洲國家高科技產業的交流。這也是總統賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的具體實踐。

除參訓學員外，包括波蘭、捷克、立陶宛駐台代表、義大利經濟貿易文化推廣辦事處官員，以及培訓單位國家實驗研究院院長蔡宏營、台灣半導體研究中心（TSRI）主任侯拓宏、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤及國立臺灣大學副國際長李君浩等人皆出席觀禮。

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