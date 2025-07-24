地方特考及離島特考 12月6日起同時舉行

考試院院會今通過，114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，將於12月6日起同時舉行，這 2項考試合計暫定需用名額為1759名，並自9月9日至18日受理報名，歡迎對地方公共事務有熱忱、有志於深耕在地的民眾踴躍報考。

2025-07-24 11:04