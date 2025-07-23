排灣族歌樂保存者江清坤辭世 文化部頒贈旌揚狀

「排灣族歌樂enelja」保存者江清坤13日辭世，享壽83歲。文化部文化資產局長陳濟民昨（22）日出席公祭，並頒贈文化部旌揚狀，由江清坤兒子陳耀祖代表受贈。

根據文資局發布新聞稿，陳濟民表示，「排灣族歌樂enelja」的曲調體現出南排灣族歌謠的特性，反映部落遷移的歷史及文化發展的軌跡，即興的表達方式更是enelja歌唱代表特徵，在排灣族文化中自成一格。

陳濟民表示，江清坤（secilu isausau）多年來致力推動「排灣族歌樂enelja」保存與傳承，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

江清坤1943年出生於屏東縣獅子鄉，從小參與部落祭儀並擔任引唱人，熟知「排灣族歌樂enelja」的傳統知識及文化表現，常受邀於部落、學校演出。

江清坤歌唱經歷豐富，對於排灣族的文化、歷史和生活記憶有著深刻地瞭解和表達，不僅參與展演及傳承工作，並帶領族人復振古謠，彰顯「排灣族歌樂enelja」在維繫族群核心價值的重要性。

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