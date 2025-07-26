點亮大園，即將成屋！客運園區「高誠君品」掌握地段價格雙紅利

文／ 簡伶恩 提供

全球貿易戰、經濟局勢，讓股市、匯市動盪不安，加上去年央行實施限貸令，全台灣房市呈現緩漲格局，種種因素下讓不少自住、長期置產客看準時機，選擇回歸房市擁抱實體資產。特別是在桃園，當雙北、新竹高房價壓力不減，桃園以相對親民的價格與產業利多，成為自住客首選，桃園眾多重劃區當中，又以「客運園區」的低基期房價與航空城議題，房市穩步緩漲。

「客運園區」匯聚航空城與桃竹苗大矽谷計畫的資源，具備重劃、產業發展及交通樞紐三重發展利基。 圖／高誠君品 提供
「客運園區」匯聚航空城與桃竹苗大矽谷計畫的資源，具備重劃、產業發展及交通樞紐三重發展利基。 圖／高誠君品 提供

「客運園區」為航空城計畫與桃竹苗大矽谷計畫範圍內的重要板塊，擁有重劃與產業、交通樞紐三重優勢，加上產官學政策利多推動，成為最具投資潛力的黃金板塊之一。未來航空城將成為雲端運算、智慧車輛、國際物流、航空輔助、生物科技、綠色能源等產業的核心樞紐，並隨著產專區陸續標售、2027年第三航廈完工等利多帶入更多就業機會，帶動就業機會增加與人口移入，預期在地房市將進一步活絡。

高誠建設於客運園區推出多個個案，最新個案「高誠君品」訴求雙公園、雙校園的好地段。 圖／高誠君品 提供
高誠建設於客運園區推出多個個案，最新個案「高誠君品」訴求雙公園、雙校園的好地段。 圖／高誠君品 提供

除了人口紅利外，「客運園區」的另一項推力，來自在地住戶的剛性需求，由於大園客運園區為航空城先行發展區域，航空城內的拆遷戶搬遷帶來大量居住需求，帶動客運園區內加速發展。近年北台灣重劃區的發展歷程，像是塭仔圳重劃整合間接帶動周邊房市活絡，也有類似軌跡。當政府徵收原地段、帶動原住戶遷出，釋出一波剛性購屋需求，再加上產業規劃與基礎建設同步到位，形成「人進來、生活圈成形、房價補漲」的穩健循環。

「高誠君品」38.94坪格局，展現市場上難得一見的寬敞大尺度。 圖／高誠君品 提供
「高誠君品」38.94坪格局，展現市場上難得一見的寬敞大尺度。 圖／高誠君品 提供

專家也認為：「對比其他重劃區相同，大園擁有航空城為國家級計畫，其他類似地段如高雄亞灣、台中港周邊，房價早已站穩高點，進場門檻不低。而客運園區鄰近的青埔高鐵特區6至7字頭的行情，相比之下，同樣握有海陸空三軸交通動脈的大園客運園區，目前區域房價均價約每坪35萬元上下，是北台灣重劃區少見的「甜蜜價位」。

「高誠君品」坪效極高，可放置6人開闊大餐桌，符合家庭所需。 圖／高誠君品 提供
「高誠君品」坪效極高，可放置6人開闊大餐桌，符合家庭所需。 圖／高誠君品 提供

近幾年，大園客運園區吸引不少品牌建商提前卡位，其中高誠事業長期耕耘，先前推出「高誠君臨」、「高誠君閱」「高誠君壐」等案，此次推出「高誠君品」同樣鎖定首購族、自住家庭。

在產品規劃上， 「高誠君品」規劃26~27.5坪的2房、31、39坪的3房，高誠事業向來重視住宅格局與舒適度，「高誠君品」做到戶戶雙面採光、雙衛浴開窗規劃，公設規劃接待大廳、交誼廳、閱讀室、健身房、多功能室。建材精選包括：美標SPC石塑木地板、櫻花整體廚具（含瓦斯爐、抽油煙機、臭氧烘碗機、洗碗機）、HCG衛浴五金、單體馬桶、美標電子鎖，並導入當層排氣系統等精品建材，全面提升居住品質。

值得一提的是，「高誠君品」有別於客運園區多數預售案，接近完工、成屋在即，具備眼見為憑、快速交屋的優勢。符合資格的購屋族，也可搭配2026年7月31日前申請的「新青年安心成家貸款」，享有利息補貼，正好把握政策紅利的最後進場時機。另一方面，市場在關稅貿易戰及貨幣戰的黑天鵝來襲下，可能再次面臨營建成本提高、原物料價格波動，影響房價走升，現階段入主，正是掌握地段價值與房價優勢雙甜蜜點的最佳時機。

「高誠君品」戶戶雙面採光、主臥格局尺度，開窗即見景。 圖／高誠君品 提供
「高誠君品」戶戶雙面採光、主臥格局尺度，開窗即見景。 圖／高誠君品 提供

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