今夏親子最熱血沉浸式體驗 Global Mall暑假推迷你小車、鐵道模型、超跑三大車展

暑假來臨，親子如何放電共享歡樂時光，Global Mall每年備受期待的「小小暑假體驗營」再度登場，今年以「跨世代夢想車展」為主軸，力推三大主題，包括「迷你小車模型收藏展」集結超過600台的日本知名合金小車各式車款，邀集親子共遊微型車世界；同時身為擁有全台最多車站型商場，也推出「經典鐵道模型展」，展出多座擬真微型車站模型，重現台灣鐵道風華，讓大小朋友感受鐵道魅力。不只精彩的小車、鐵道模型展，充滿視覺震撼的「極速超跑展」更燃起許多民眾飆速魂夢想，各式超跑像是電影同款、價值千萬元或是經典賽車等分別現身在桃園A19、新北中和廣場，提供民眾近距離觀賞。此外，全台八店還將舉辦上千場活動，像是彩繪小車、戰鬥陀螺大賽、泡泡秀、小小職人體驗、恐龍互動體驗等。

Global Mall新北中和、桃園A19及屏東市共同舉辦「迷你小車模型收藏展」，共600台小車超吸睛。 圖／Global Mall 提供

「迷你小車收藏展」600台小車重磅展出 跨世代重溫童年經典

小汽車迷絕對不能錯過！今年暑假，Global Mall於新北中和、桃園A19及屏東市共同舉辦「迷你小車模型收藏展」，攜手知名合金車收藏與創作者柯大東老師，展出超過600台日本知名合金小車，搭配精緻擬真場景，打造小汽車迷的夢幻樂園。

Global Mall桃園A19設置「迷你小車模型收藏展」，小汽車迷絕對不能錯過。 圖／Global Mall 提供

展覽網羅包括1970年代初期的經典小車、懷舊老車、藍寶堅尼、計程車、日本警車、國旗車、水泥車等珍稀車款，許多更屬絕版收藏，觀展民眾可近距離欣賞設計工藝之美，宛如跟隨小車馳騁高速公路、穿梭市區街道，或漫步停滿各式貨車的大型停車場，體驗載運動物、蔬菜、冷凍海產等趣味情境。為打造親子互動體驗，現場更設置放大版小汽車打卡點與假日小汽車競賽活動，邀請親子一同共遊微型車世界，重溫童年經典，創造專屬趣味回憶。

鐵道迷必朝聖 「鐵道模型展」重現鐵道風華

暑假為出遊旺季，高運量的鐵道不僅是串聯南北的重要交通命脈，更承載著無數人旅行與回憶的情感軌跡。為結合民眾對鐵道文化的情感連結，並展現車站商場的場域特色，Global Mall五大車站店-板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9及新左營車站，即日起至8月31日共同推出「經典鐵道模型展」。

Global Mall五大車站店共同推出「經典鐵道模型展」。 圖／Global Mall 提供

本次展覽特別邀請鐵道場景模型藝術家徐志綱合作，展出22座擬真微型車站與列車模型，細膩重現經典鐵道風貌與車站周邊商店、居民生活場景，包括扇形車庫、南港調車場、新北投車站、岡山木造車站、台北機廠、龍騰斷橋與太麻里平交道等。展覽中可見技工們低頭維修列車的專注、旅客踏上歸途的身影、站前街景的人情互動，猶如時光膠囊，喚起跨世代心中最熟悉的那一站記憶，也期望邀請旅客駐足，一同重新認識台灣鐵道的歷史與文化之美。

Global Mall五大車站店共同推出「經典鐵道模型展」，細膩車站場景吸睛度滿分。 圖／Global Mall 提供

「極速超跑展」熱血登場 近距離感受飆速感

不只有小汽車、鐵道模型提供盡情觀賞，今年暑假熱度最高的動作大片《F1電影》，以飆速臨場感點燃影迷對於速度的渴望，Global Mall桃園A19、新北中和更分別於廣場舉辦「極速超跑展」，攜手車水馬龍網集結多款電影同款與千萬級夢幻跑車，讓車迷與影迷一次大飽眼福。

Global Mall桃園A19舉辦「極速超跑展」，集結夢幻跑車，帥氣登場。 圖／Global Mall 提供

桃園A19於日前舉辦，當日有《變形金剛》電影系列的「大黃蜂」前後代同場亮相、《玩命關頭》電影系列常出現的Dodge Challenger、Charger等肌肉車、少女心爆棚的夢幻粉紅跑車以及重磅登場的BMW i8、Porsche 911 Carrera 4 GTS等價值近千萬元等級超跑，共計8台齊聚登場，近距離呈現極致性能與設計之美感，吸睛指數破表，吸引近500名民眾拍照打卡，接下來8月9日也將有3~4台賽車款超跑於新北中和1樓廣場展出，不僅適合親子出遊打卡，也讓車迷圓夢朝聖，千萬別錯過速度與美感兼具的暑期限定車展。

Global Mall桃園A19舉辦「極速超跑展」，吸引民眾搶拍。 圖／Global Mall 提供

商品推薦