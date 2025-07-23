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故宮送不出去的國書 見證清末五大臣炸彈案 因禍得福獲指定重要古物

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物，封面的「滌金龍」圖案，代表「一國之君，如朕親臨」。。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物，封面的「滌金龍」圖案，代表「一國之君，如朕親臨」。。圖／故宮提供

文化部近日公告，指定故宮典藏的「大清國致大英國國書」為重要古物，成為首個獲重要古物身分的外交文書。此一國書是光緒皇帝遣使向英國考察政體時呈遞的外交文書。清廷致大英帝國的國書，理應留在英國，怎會藏於故宮？此一「送不出去的國書」，不僅見證了清末著名的「五大臣炸彈案」，也見證中國在君主立憲和民主共和體制之間的搖擺動盪。

清光緒31年，晚清政府有鑑於日本推行憲法，國力大增，派五大臣赴亞洲和歐洲各國考察憲政，作為未來實施君主立憲制度的參考。此一出訪舉國關注、各大報競相報導，卻被革命黨人認為會阻礙民主革命。1905年9月24日，五大臣準備自正陽門車站出發，革命黨人吳樾化身炸彈客，混入僕役之中放置炸彈。沒想到車身突然震動引爆炸彈，吳樾當場身亡，五大臣僅受傷，因此被迫推遲憲政考察團出發時間。

五大臣中，鎮國公載澤和商部大右丞紹英受傷較重，無法出國。「國書」中使臣名必須修改，原本要送到英國的這份國書遂成為「送不出去的國書」，只能報廢藏於清宮。

但也因為這件爆炸案，「送不出去的國書」成為少數能夠見證清末君主立憲和民主共和兩種改革路線衝撞的歷史文物。而當故宮文物隨國民政府播遷來台，老故宮人看出這份「報廢文件」的重要性，千里迢迢送來台灣。文化部的指定理由指出，此一「國書」的保存，見證晚清政府面對外界國際局勢與內部革命刺激，所開展的立憲運動歷史背景。

除了政治地位，「大清國致大英國國書」也深具藝術價值。為了彰顯清朝對各國的重視、展示大清國威，國書外觀以繡上三條五爪金龍、福山壽海的刺繡紋飾涵套予以保護，正中為滿漢文合璧的「大清國國書」。其中的「滌金龍」圖案，代表「一國之君，如朕親臨」。封面亦繡上具皇家氣派的華麗龍紋雲彩刺繡，構圖典雅莊重。國書內文為滿漢對照，左書寫滿文，右為漢文，格式布局嚴謹，代表「滿漢合璧」的美學。

故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物，成為首個具文資身分的清朝國際外交文書。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物，成為首個具文資身分的清朝國際外交文書。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物，成為首個具文資身分的清朝國際外交文書。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物，成為首個具文資身分的清朝國際外交文書。圖／故宮提供

故宮 文化部

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