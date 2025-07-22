金門烏坵IDS醫療計畫人力不足 監院要健保署檢討
監察院今天表示，金門縣烏坵鄉因受軍事管制且交通不便，醫療資源匱乏，健保署雖自民國92年起委託醫院辦理烏坵IDS計畫，但醫事人力常配置不足，且督導流於形式，因此要求健保署及三總松山分院檢討改進。
監察院透過新聞稿表示，健保局自88年陸續辦理「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫），鼓勵有能力、有意願醫療院所至山地或離島地區提供醫療服務。健保局也在92年辦理「全民健康保險烏坵鄉醫療給付效益提昇計畫」（烏坵IDS計畫），目前由三總松山分院承作第8期計畫。
監委紀惠容調查，健保署自101年起，未再派員登島實地了解烏坵IDS計畫落實情形及當地醫療需求；三總松山分院計畫主持人及院方代表自第7期計畫（110年）起未赴島督導，且直到監察院今年1月啟動調查3個月後，才建立烏坵IDS計畫專屬督導機制。
紀惠容認為，健保署及三總松山分院針對烏坵IDS計畫監管只透過書面審查及視訊會議，督導流於形式，有檢討改進必要。
紀惠容說明，烏坵IDS計畫自97年起已將3名護理師納入醫事人力資源編制，但113年度竟有7.5個月僅只1名護理師留駐烏坵執行業務，且1名護理人員輪駐烏坵成為常態；此外，三總松山分院承作烏坵IDS計畫期間，雖不定期派駐各類醫事人員至烏坵提供醫事服務，但實地至「小坵」服務比率極低。
紀惠容指出，除透過烏坵IDS計畫提升當地醫療品質外，衛福部、國防部、金門縣政府及三總松山分院應積極整合軍方及民間交通資源，並輔以遠距照護服務等配套作法，解決烏坵醫療資源短缺及分布不均問題。
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