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80歲以上免評請看護 勞動部擬放寬3族群列綠色通道對象

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德說，因應80歲以上免巴氏量表就能申請外籍移工新制，目前已研擬評估為重症個案將可透過綠色通道，優先審查通過。記者沈能元／攝影
衛福部次長呂建德說，因應80歲以上免巴氏量表就能申請外籍移工新制，目前已研擬評估為重症個案將可透過綠色通道，優先審查通過。記者沈能元／攝影

80歲以上免巴氏量表就能申請外籍移工，最快7月底上路，但勢必衝擊現有聘僱外籍看護需求的失能、失智者家庭，甚至是已聘請的家庭都可能受到影響。衛福部次長呂建德說，目前研擬二大方向，包括失能、失智家庭在未申請到外籍看護的空窗期，可利用長照服務協助照顧，及加速審查、分流，一旦評估為重症個案，優先透過綠色通道審查通過。勞動部擬規畫包括失智症、70歲至79歲二期癌症患者，及非實體癌如血癌患者等重症族群優先通過。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，80歲以上聘僱外籍看護免巴氏量表評估政策，目前勞動部做法是以80歲以上為原則，再進行分流，但在外籍看護供應不足下，未來失能、失智家庭聘僱外籍看護的情形，只會愈來愈越困難，且失能、失智者缺乏照顧的情形恐愈來愈嚴重，當「外籍看護家務工化」，這真的是災難的開始。

陳景寧說，最近已有聘請外籍看護的家庭反應，外籍看護已得知相關訊息，更有部分外籍看護要求雇主加薪留人，而有仲介公司一方面已打出廣告，讓家中有80歲以上長者的民眾知道即將可以聘請外籍看護，另一方面積極招募外籍看護，目前只能苦勸聘請外籍看護的家庭，盡量對外籍看護好一點，安撫對方的心情，盡量留人。

呂建德今參與「準備、彈性、樂觀 增強照護韌力」記者會時受訪表示，估計80歲以上有外籍看護的需求者約有10萬人，面對龐大需求，他與勞動部次長李健鴻已多次舉行「雙次長」會議進行協調。

呂建德說，目前已研擬二大方向，包括失能、失智家庭在未申請到外籍看護的空窗期，可以利用長照服務協助照顧；其次，必須加速審查流程，並以分流為原則，一旦評估為重症個案將透過綠色通道，優先派遣外籍看護。

衛福部長照司長祝健芳說，關於重症個案疾病評估，勞動部已邀集醫學專科醫學會並討論完畢，將依據醫師開立診斷書的疾病編碼，擬放寬包括失智症、70歲至79歲二期癌症患者，以及非實體癌如血癌患者等，列為優先評估對象，但這部分仍需待勞動部決議及公告。

祝健芳說，往後重症患者評估將交由各縣市政府照管中心的外籍看護申請審查人員做出區別，審查人員接獲重症個案申請後，必須於一天內審查完畢，若是80歲以上沒有醫師診斷書的健康族群，均由勞動部處理。至於，照管中心的外籍看護申請審查人員人力部分，她說全國人力現有65人，並已向勞動部爭取預算，今年將增至101人。預計下周勞動部、衛福部將共同對外說明新制規畫。

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