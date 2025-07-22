WeTAIWAN倒數計時 吉祥物a-We登上京阪電車、「蓬萊寶冠」媽祖香火加持

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月2日起跑，倒數11天，文化部與參與的團隊成員今日赴士林慈諴宮拜拜祈福，宣告參與團隊將陸續啟程前進大阪。同時，由民間集資的「We TAIWAN在世博看見臺灣」計畫，a-We也於前日正式登上京阪電車，將陪著每日超過60萬人次的旅客「遇見台灣」。

文化部長李遠表示，「We TAIWAN」既是一場政府和民間大團結的文化外交，也是一場政府不同部會相互合作支援的盛會，看到照片傳來日本電車上的「We TAIWAN」，彷彿已經置身於台灣在大阪文化世博的展演現場，忍不住大聲喊「台灣，加油」。

文化部表示，信仰是台灣最珍貴的文化，也是世界看見台灣的方式之一。從巴黎文化奧運的廟會現場，到「We TAIWAN」的《狩siù》拚場feat.電氣神將，以及獲世博大會邀請成為正式活動的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，期待台灣團隊不僅以藝術將台灣的信仰呈現於世界眼前，更以文化信仰帶來平安與奇蹟。因此在啟程大阪前，團隊成員也特別到士林慈諴宮祈福。

祈福現場除了拜拜儀式，《狩siù》首演場女神官配戴的頭冠「蓬萊寶冠」也在先前就供奉於慈諴宮內殿，將在媽祖萬年香火薰陶賜福加持後，隨著團隊前往大阪。擔任《狩siù》節目製作及電氣神將造型的李育昇說，「蓬萊寶冠」特別配合日本星期記日的日曜系統，因地制宜設計製作，除了象徵首演日的「土曜日」（星期六），寶冠頂面綖板具象的台灣蓬萊鯤島，也呼應五行中「土」所代表的土地、根基。

此外，由民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，從7月2日開始，不到40小時的時間內，順利達成包含a-We氣球飄上大阪天空、在京阪電車上出現廣告、拍攝紀錄片及日本媒體宣傳等4階段目標。其中，a-We廣告登上京阪電車的計畫率先在前日實現，電車上的拉環吊牌、實體及數位的廣告板上，布滿一隻隻a-We，以最溫暖、療癒的形象，陪伴列車上的上班族與觀光客。 「蓬萊寶冠」在媽祖萬年香火薰陶賜福加持後，將隨著團隊前往大阪。圖／文化部提供 「We_TAIWAN」參與團隊手持慈諴宮主任委員江運永代表廟方致贈的「小神衣」，期盼活動一切順利、收穫滿載。圖／文化部提供 京阪電車上的拉環吊牌、實體及數位的廣告板上，佈滿一隻隻超Q彈的a-We。圖／文化部提供

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