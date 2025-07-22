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政院核定13.6億元 助清理二仁溪2萬噸廢棄物

中央社／ 台北22日電

環境部今天表示，行政院已核定新台幣13.6億元經費，目標在民國117年之前清理二仁溪中殘餘約2萬公噸廢棄物，後續並將公開透明向社會各界報告清理進度。

位於高雄與台南交界的二仁溪，早年因非法廢五金拆解與大量廢棄物傾倒，導致河道堆積有害物質，嚴重影響周邊居民健康與生態環境。今年初台南市環保局指出，二仁溪沿線尚有4處場址未清理，其中台南市3處、高雄市1處。

環境部今天發布新聞稿表示，行政院18日正式核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總經費高達13.6億元，其中逾13億元將補助台南市政府執行。

環境部說，二仁溪因嚴重汙染，早期有「台灣黑龍江」之稱，過去環境部與經濟部共同努力下，已清除大量廢棄物，獲得初步成效。本次第2期計畫期程為4年，目標在117年以前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物，徹底改善二仁溪生態環境。

環境部表示，考量部分清理場址靠近出海口、橋梁等處，將與各機關加強橫向聯繫協調，確保清理作業符合規範，並設立完善監控機制與緊急應變方案，避免2次汙染同時因應汛期、颱風等天然災害帶來的風險。

環境部表示，將持續與台南市及高雄市政府密切合作，公開透明地向社會各界報告清理進度，期盼透過全民監督，讓二仁溪成為南部生態環境永續發展的典範。

台南 環境部 廢棄物 行政院 環保局 丹娜絲颱風

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