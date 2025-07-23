為何科技爆發的2025年，兒童飢餓卻持續攀升？

你最近買了新手機？還是剛續約串流平台，開心追劇、聽音樂，或是第一次付費嘗試使用AI工具呢？根據國際研究暨資訊科技諮詢機構Gartner的最新預測，2025年全球IT支出將高達5.61兆美元，未來每年將持續以5,000億美元的速度成長，至2028年預計突破7兆大關。在這筆龐大的支出金額裡，你我也盡了些許「綿薄之力」。

反觀，全球急性營養不良兒童的救援資金缺口。根據世界銀行估計，在未來 10 年（2025～2034年）每年需投入130億美元；換句話說，每年不到科技支出的3%，即可填補全球飢餓兒童的救援缺口，這似乎也是你我「唾手可及」之事。

在資源極度匱乏的地區，仍有數以千萬計的孩子需等待一年才能獲得足夠營養。因此，台灣世界展望會積極透過兒童資助計畫，讓捐款人成為這群孩子得救的起點。 圖／台灣世界展望會 提供

縮短孩童求援的漫長等待 在我們彈指之間

當我們輕鬆一鍵下單、半小時內就能享用熱騰騰的餐點，但根據全球統計，因戰亂、天災與資源短缺，仍有多達3,800萬名五歲以下兒童，深陷急性營養不良的危機，平均等待救援時間甚至超過一年；為此，台灣世界展望會（以下簡稱展望會）透過「兒童資助計畫」，努力及早觸及這些孩子，縮短他們等待援助的時間，搶在危機前線，提供最急迫的幫助。

然而，要從根本解決飢餓問題，需要更長期的耐心和付出。以展望會為例，除了在脆弱孩子奮力生存時提供糧食、飲水等救援物資 ，還同步展開深耕社區的工作，從建菜圃、水資源設施到農業教育，協助社區走向自立。這項工作通常需投入8至12年，但也正因堅持長期陪伴，才能讓孩子不只是「活下來」，而是「活得更好」。

剛果小女嬰安妮塔，花了6年時間克服營養不良

安妮塔，一名剛果小女嬰，出生時僅有2,000公克，孱弱的身軀讓父母親心如刀絞。為了讓她活下去，母親在哺乳期便不得不提前餵食米飯；但沒想到的是，到三歲時，安妮塔幾乎完全沒有食慾，眼神總是空洞地望著盤中食物，虛弱不適的身體讓她整天啼哭，因此被村裡其他孩子排擠。

「我差點失去我的孩子...」安妮塔的母親淚眼婆娑地說，聲音中充滿自責，因為就醫後，醫院診斷出安妮塔營養不良已持續一年多。自此，安妮塔展開漫長的營養治療，在健康中心時，她的狀況開始好轉，但回到簡陋家中不到兩個月又再次惡化，彷彿被一個無形的黑洞，不斷地拉扯回飢餓的深淵。

所幸後來，在世界展望會與國際夥伴的協助下，安妮塔母親學會開闢菜圃、飼養家禽，讓家中餐桌漸漸豐盛，安妮塔終於在六歲時徹底擺脫營養不良。

「安妮塔現在還主動要求要上小學，我真的很高興！」媽媽的喜悅溢於言表。如今，安妮塔每天充滿朝氣，和新朋友一起走路上學，放學後提著小水罐幫家裡取水，小臉上總是洋溢著笑靨，不再是那個被淚水浸濕臉龐的小女孩了！

在世界展望會的協助下，安妮塔如今可以開開心心地上學，每日幫家中取水，不再是當年因身體虛弱不適而整天啼哭的小女孩了！ 圖／台灣世界展望會 提供

但，安妮塔的故事並非個案。在剛果這塊戰亂、天災、疫情頻傳的土地上，仍有445萬名兒童在營養不良中掙扎，其中更有139萬人處於極度危急的生死線上；此外，當地的武裝衝突不只帶走糧食，還剝奪兒童的笑聲，他們被殺害、綁架，甚至被迫加入武裝團體。

與此同時，氣候變遷帶來的暴雨和湖水上漲，也無情地淹沒學校與街區，導致霍亂等疫情興起，在這樣的環境下，每一個孩童都可能是下一個安妮塔，他們不僅需要食物，更需要一個可以安穩長大的未來。

授人以「魚」，不如授人以「漁」

今年五月最新出爐的《全球糧食危機報告》（GRFC）警告：糧食不安全與兒童營養不良現象連續第六年攀升；而戰爭衝突、經濟震盪、極端氣候與流離失所交錯而成的惡性循環，單靠食物援助早已無法解決問題。

為此，台灣世界展望會透過「兒童資助計畫」採「授人以漁」的策略。例如：教導當地居民打造家庭菜圃並為他們進行農業培力；與學校合作，讓孩子可以吃到營養午餐等方式來穩定糧食來源，進而解決飢餓和營養不良問題；另從教育支援著手，幫助孩子重返校園、遠離童工及暴力的風險；同時，還為社區建立基礎醫療、水利及衛生設施，讓他們可以獲取乾淨的水源、改善生活品質，達到社區自立，為孩子建立真正可長居久安的生活基礎。

台灣世界展望會表示，「兒童資助計畫」提供長期的解決方案，以建立「 長久安穩的生活方式」。因此，資助捐款將匯集投入社區發展，不偏重單一項目，而是根據當地的具體需求，改變不利於兒童成長的各種處境。

世界展望會相信，每一位兒童都值得擁有豐盛的生命，邀請大眾一同發揮影響力，致力改善貧窮根源問題。 圖／台灣世界展望會 提供

截至2023年，台灣世界展望會已於全球51國開展長期社區發展，累計共幫助98個計畫區、近20萬名兒童茁壯自立；2024至2025年將持續支持77個計畫區，台灣世界展望會說：「我們的工作重點均以孩子為核心，希望降低他們面臨的多元威脅，平安長大。」

每日23元，就能讓上千萬名兒童安穩長大

科技可以讓生活更便利精彩，而我們也能讓這個世界因善意變得更美好。現在，每日只需23元，即每月700元的資助，你就能縮短孩子等待援助的時間，讓改變提早發生。或許，改變世界真的沒有想像中困難，當我們願意將身上的零錢，轉為對一個孩子的長期關懷，其實你我就能為他們提供最基本的生存需求：食物、乾淨的水、醫療照護，以及一個可以安穩長大的未來。

立即行動，資助等待最久兒童>> https://wvtaiwan.com/4YDlX

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