為何科技爆發的2025年，兒童飢餓卻持續攀升？

撰文／ 陳翌函

你最近買了新手機？還是剛續約串流平台，開心追劇、聽音樂，或是第一次付費嘗試使用AI工具呢？根據國際研究暨資訊科技諮詢機構Gartner的最新預測，2025年全球IT支出將高達5.61兆美元，未來每年將持續以5,000億美元的速度成長，至2028年預計突破7兆大關。在這筆龐大的支出金額裡，你我也盡了些許「綿薄之力」。

反觀，全球急性營養不良兒童的救援資金缺口。根據世界銀行估計，在未來 10 年（2025～2034年）每年需投入130億美元；換句話說，每年不到科技支出的3%，即可填補全球飢餓兒童的救援缺口，這似乎也是你我「唾手可及」之事。

在資源極度匱乏的地區，仍有數以千萬計的孩子需等待一年才能獲得足夠營養。因此，台灣世界展望會積極透過兒童資助計畫，讓捐款人成為這群孩子得救的起點。 圖／台灣世界展望會 提供
在資源極度匱乏的地區，仍有數以千萬計的孩子需等待一年才能獲得足夠營養。因此，台灣世界展望會積極透過兒童資助計畫，讓捐款人成為這群孩子得救的起點。 圖／台灣世界展望會 提供

縮短孩童求援的漫長等待 在我們彈指之間

當我們輕鬆一鍵下單、半小時內就能享用熱騰騰的餐點，但根據全球統計，因戰亂、天災與資源短缺，仍有多達3,800萬名五歲以下兒童，深陷急性營養不良的危機，平均等待救援時間甚至超過一年；為此，台灣世界展望會（以下簡稱展望會）透過「兒童資助計畫」，努力及早觸及這些孩子，縮短他們等待援助的時間，搶在危機前線，提供最急迫的幫助。

然而，要從根本解決飢餓問題，需要更長期的耐心和付出。以展望會為例，除了在脆弱孩子奮力生存時提供糧食、飲水等救援物資 ，還同步展開深耕社區的工作，從建菜圃、水資源設施到農業教育，協助社區走向自立。這項工作通常需投入8至12年，但也正因堅持長期陪伴，才能讓孩子不只是「活下來」，而是「活得更好」。

剛果小女嬰安妮塔，花了6年時間克服營養不良

安妮塔，一名剛果小女嬰，出生時僅有2,000公克，孱弱的身軀讓父母親心如刀絞。為了讓她活下去，母親在哺乳期便不得不提前餵食米飯；但沒想到的是，到三歲時，安妮塔幾乎完全沒有食慾，眼神總是空洞地望著盤中食物，虛弱不適的身體讓她整天啼哭，因此被村裡其他孩子排擠。

「我差點失去我的孩子...」安妮塔的母親淚眼婆娑地說，聲音中充滿自責，因為就醫後，醫院診斷出安妮塔營養不良已持續一年多。自此，安妮塔展開漫長的營養治療，在健康中心時，她的狀況開始好轉，但回到簡陋家中不到兩個月又再次惡化，彷彿被一個無形的黑洞，不斷地拉扯回飢餓的深淵。

所幸後來，在世界展望會與國際夥伴的協助下，安妮塔母親學會開闢菜圃、飼養家禽，讓家中餐桌漸漸豐盛，安妮塔終於在六歲時徹底擺脫營養不良。

「安妮塔現在還主動要求要上小學，我真的很高興！」媽媽的喜悅溢於言表。如今，安妮塔每天充滿朝氣，和新朋友一起走路上學，放學後提著小水罐幫家裡取水，小臉上總是洋溢著笑靨，不再是那個被淚水浸濕臉龐的小女孩了！

在世界展望會的協助下，安妮塔如今可以開開心心地上學，每日幫家中取水，不再是當年因身體虛弱不適而整天啼哭的小女孩了！ 圖／台灣世界展望會 提供
在世界展望會的協助下，安妮塔如今可以開開心心地上學，每日幫家中取水，不再是當年因身體虛弱不適而整天啼哭的小女孩了！ 圖／台灣世界展望會 提供

但，安妮塔的故事並非個案。在剛果這塊戰亂、天災、疫情頻傳的土地上，仍有445萬名兒童在營養不良中掙扎，其中更有139萬人處於極度危急的生死線上；此外，當地的武裝衝突不只帶走糧食，還剝奪兒童的笑聲，他們被殺害、綁架，甚至被迫加入武裝團體。

與此同時，氣候變遷帶來的暴雨和湖水上漲，也無情地淹沒學校與街區，導致霍亂等疫情興起，在這樣的環境下，每一個孩童都可能是下一個安妮塔，他們不僅需要食物，更需要一個可以安穩長大的未來。

授人以「魚」，不如授人以「漁」

今年五月最新出爐的《全球糧食危機報告》（GRFC）警告：糧食不安全與兒童營養不良現象連續第六年攀升；而戰爭衝突、經濟震盪、極端氣候與流離失所交錯而成的惡性循環，單靠食物援助早已無法解決問題。

為此，台灣世界展望會透過「兒童資助計畫」採「授人以漁」的策略。例如：教導當地居民打造家庭菜圃並為他們進行農業培力；與學校合作，讓孩子可以吃到營養午餐等方式來穩定糧食來源，進而解決飢餓和營養不良問題；另從教育支援著手，幫助孩子重返校園、遠離童工及暴力的風險；同時，還為社區建立基礎醫療、水利及衛生設施，讓他們可以獲取乾淨的水源、改善生活品質，達到社區自立，為孩子建立真正可長居久安的生活基礎。

台灣世界展望會表示，「兒童資助計畫」提供長期的解決方案，以建立「 長久安穩的生活方式」。因此，資助捐款將匯集投入社區發展，不偏重單一項目，而是根據當地的具體需求，改變不利於兒童成長的各種處境。

世界展望會相信，每一位兒童都值得擁有豐盛的生命，邀請大眾一同發揮影響力，致力改善貧窮根源問題。 圖／台灣世界展望會 提供
世界展望會相信，每一位兒童都值得擁有豐盛的生命，邀請大眾一同發揮影響力，致力改善貧窮根源問題。 圖／台灣世界展望會 提供

截至2023年，台灣世界展望會已於全球51國開展長期社區發展，累計共幫助98個計畫區、近20萬名兒童茁壯自立；2024至2025年將持續支持77個計畫區，台灣世界展望會說：「我們的工作重點均以孩子為核心，希望降低他們面臨的多元威脅，平安長大。」

每日23元，就能讓上千萬名兒童安穩長大

科技可以讓生活更便利精彩，而我們也能讓這個世界因善意變得更美好。現在，每日只需23元，即每月700元的資助，你就能縮短孩子等待援助的時間，讓改變提早發生。或許，改變世界真的沒有想像中困難，當我們願意將身上的零錢，轉為對一個孩子的長期關懷，其實你我就能為他們提供最基本的生存需求：食物、乾淨的水、醫療照護，以及一個可以安穩長大的未來。

立即行動，資助等待最久兒童>> https://wvtaiwan.com/4YDlX

相關新聞

熱帶性低氣壓生成！最新路徑出爐 周四、五靠近東海面

根據日本氣象廳資料，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓日本時間下午3生成。中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，預估未來路徑偏北往琉球群島移動，周四、周五靠台灣東方海面或東北部海面，未來強度以及多靠近台灣、有什麼影響，氣象署會持續觀察。...

80歲以上免評請看護 勞動部擬放寬3族群列綠色通道對象

80歲以上免巴氏量表就能申請外籍移工，最快7月底上路，但勢必衝擊現有聘僱外籍看護需求的失能、失智者家庭，甚至是已聘請的家庭都可能受到影響。衛福部次長呂建德說，目前研擬二大方向，包括失能、失智家庭在未申請到外籍看護的空窗期，可利用長照服務協助照顧，及加速審查、分流，一旦評估為重症個案，優先透過綠色通道審查通過。勞動部擬規畫包括失智症、70歲至79歲二期癌症患者，及非實體癌如血癌患者等重症族群優先通過。

WeTAIWAN倒數計時 吉祥物a-We登上京阪電車、「蓬萊寶冠」媽祖香火加持

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月2日起跑，倒數11天，文化部與參與的團隊成員今日赴士林慈諴宮拜拜祈福，宣告參與團隊將陸續啟程前進大阪。同時，由民間集資的「We TAIWAN在世博看見臺灣」計畫，a-We也於前日正式登上京阪電車，將陪著每日超過60萬人次的旅客「遇見台灣」。

中選會公布全台罷免案25%門檻 最高一區票數要破10萬

•首波罷免投票7月26日登場，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。中選會稍早公布各立委罷免案「25%人數」，並表示25%僅為參考數據並非罷免門檻。其中新北一選區洪孟楷投票人數40萬5060人，25%是10萬1265人，是新北、也是全國最高。

高雄廟宇為何祭祀日本艦長？安倍晉三銅像讓日人感慨

高雄廟宇數量約1500座，全國排名第二，有特色的廟宇眾多，其中紅毛港保安堂不在紅毛港，裡面供奉日本艦長及豎立已故日本前首相安倍晉三銅像，每年吸引4千名日人來訪，不僅交通局設置YouBike站，更吸引日籍退休建築師及海上自衛隊機長當解說志工，可說是日本遊客落地高雄的觀光首站、必遊景點。

照片看歷史／1957年新任美軍台灣協防司令竇亦樂抵台

1957年7月22日，新任美軍台灣協防司令竇亦樂由檀香山乘美軍專機飛抵台北履新，我時任參謀總長王叔銘親自到機場以隆重軍禮歡迎。這位體魄健壯、精神充沛，從外表看來十足帶有武將之風的新任美軍協防台灣司令下機後表示，美國政府沒有給他任何「新的訓令」以改變美軍協防台灣司令部的政策，他將繼續卸任司令殷格索的一貫政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。