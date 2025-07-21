日本政壇變局 學者：石破茂及自民黨處境不如預期惡劣

日本參議院改選結束後，長期執政的自民黨落入55年來首度在參院、眾院都落入少數席次困境。學者們分析，日本首相石破茂所屬的自民黨選舉成績不佳，但也不如預期惡劣；石破茂下台不會改變任何事情，誰上台執政都是炮灰，只能且戰且走；自民黨與公明黨組成的執政聯盟未來要推動政策都會更加困難。

中華民國當代日本研究學會和國策院今（21日）舉行座談會，討論日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望。

當代日本研究學會理事郭育仁表示，無論是石破茂或是新首相，其政治能量都非常低，可推估政策延續性會非常高，執政者不敢推動不同政策，他也不看好日本社會會出現多黨政治。

郭育仁指出，算上去年10月的眾議院選舉，以及東京都選舉，石破茂已經是三連敗，卻以自民黨依然掌握兩院的相對多數為由，不選擇下台，他創下的是臉皮厚度的新典範。

但是，郭育仁也說，石破茂下台後，自民黨推出的新首相人選能否獲得眾議院多數的支持，成為另一個問題。

當代日本研究學會副會長何思慎表示，石破茂下台不會改變任何事情，黨內的高樹早苗和小林鷹之也不是笨蛋，現在上台等於是炮灰，現在改選大家都別想上台，只能且戰且走；此外，在野勢力光譜太亂，他認為在野也不會整合。

當代日本研究學會理事長王宏仁也說，在野黨雖拿下126席，但不見得能整合立場，足以對執政聯盟造成傷害。

當代日本研究學會常務監事楊鈞池表示，日本下個重要選舉就是眾議院選舉，去年十月眾議院選舉結束，自民黨還有兩年到三年的時間可以改變，若沒有成功則下次選舉會面臨更壞結果。

何思慎指出，石破茂必須把握黃金時間，和美國總統川普好好培養感情，談出更低關稅稅率，後面還要解決高物價、與在野黨磨合，並扭轉經濟，或許還有那麼一點點機會來引導日本。

展望下半年，楊鈞池指出，關稅問題和安保問題都值得關注；郭育仁表示，美國對日本關稅包含農產品、小汽車和鋼鋁製品，大約是鐵板一塊，加上美國還要求日本提高軍費。

郭育仁表示，美國下半年一定會跟日本談美日安保和駐日美軍的問題，現在趨勢非常明顯，美日安保在美軍印太地區的重新整編會扮演重要角色，日本將配合美國整體印太策略的改變。

當代日本研究學會理事范世平說，台日關係不會有太大改變，還是維持現狀，日本社會對於中國的憂慮居高不下，短期內日中關係要改變有困難。 當代日本研究學會副會長何思慎記者張文馨／攝影。 當代日本研究學會理事郭育仁。記者張文馨／攝影。

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