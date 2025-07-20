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聯合報一周大事7/13~7/19
國內
16日：台師大女足隊爆出「抽血換學分」爭議，台北地檢署認為女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪，分他字案偵辦，將周列被告。
17日：台積電舉行法說會，公布第二季財報，大賺三九八二點七億元，創下史上單季最賺錢的一季，每股純益十五點三六元。
18日：立法院三讀通過「刑法」部分條文修正，凌虐未滿七歲者因而致死，最重可處死刑。
國外
14日：美國總統川普表示，俄烏戰爭若不能在五十天內達成和平協議，就要對俄羅斯祭出可高達百分之一百的次級關稅。
17日：美國聯邦眾議院通過三項加密貨幣法案，其一為已獲聯邦參議院通過的穩定幣法案「天才法案」（Genius Act），將送交總統川普簽署生效，成為美國首部規範穩定幣的聯邦法規。
17日：德國總理梅爾茨在倫敦與英國首相施凱爾舉行峰會，雙方議定十年內完成合作、生產射程逾兩千公里的新型精準打擊武器。
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