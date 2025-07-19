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環境部百億綠色成長基金 民間12家投資人到位

聯合報／ 記者胡順惠葉冠妤／台北報導
環境部昨公布「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」首批12家搭配投資人名單。圖/環境部提供
環境部昨公布「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」首批12家搭配投資人名單。圖/環境部提供

環境部昨啟動「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，並公布首批十二家「搭配投資人」，象徵由國發基金引導、規模達百億元的「台灣綠色成長基金」邁入實質運作階段。這也是台灣首度將創投機制導入環保政策，透過政府與民間創投共同選案、投資與管理，目標在十年內打造本土綠色新創生態系。

基金將與民間資金共同投資六大淨零領域，包括資源循環、深度節能、前瞻能源與儲能、數位低碳應用、碳捕捉與負碳技術、氣候調適與防災技術，每案投資金額落在二千萬元至一億元間，原則上採一比一或二比一共同出資模式，若符合政策領域最高可放大至三倍政府出資。

首批十二家「搭配投資人」，包括中華開發資本、台灣大哥大、兆豐管理顧問、宏福資本、活水影響力投資、益鼎創投等，涵蓋創投與策略投資者共九家創投單位與三家法人投資人。

環境部次長葉俊宏說，這次從傳統管制轉向創投導向，是因應國內資金多流向海外，盼透過綠色基金導回本土、加速具潛力企業發展，投資標的主要為未上市櫃公司，須經民間創投初步評估後，再由專案辦公室與審查小組審核決定是否出資。

目前環境部已盤點一四○家潛力企業，預計由十二家創投與其進行媒合，力拚今年出現首筆實際投資案。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜說，此計畫隸屬國發基金旗下，作業要點已於二月完成，將採十年執行期，包括前七年投資、後三年處分，目前綠色技術仍處於研發階段，風險較高，國發基金可望發揮降低投資門檻的功能，吸引更多民間資金投入。

環境部 淨零 氣候變遷 國發會 創投

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