噶瑪蘭族香蕉絲編織藝師許來富辭世 享壽87歲

1960年7月18日，台灣施行「鐙骨搖動術」治療成功的第一人，台北空軍總醫院耳鼻咽喉科主任李蒼邀請兩位手術成功的患者分享恢復聽覺的經過。他們表示，這在從前聽來有如「神話」，但在日新月異進步的醫學下，卻是事實，這是耳科手術中一項革命性的成就，替成千成萬失去了聽覺的人，聽不見人間音響的人，帶來了希望。

2025-07-18 09:00