獨／員工投訴職場霸凌怨遭秋後算帳…公文曝 新北社會局：秉公處理

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心）職員邱女今年4月向聯合報投訴職場霸凌，竟再遭單位以損害公務員名譽發文開考績會審議，她強調自己說的都是事實，願意對質。雖然公文上蓋有家防中心主任許芝綺用印，但許芝綺對於本報記者詢問考績會一事，表示對考績會沒有印象，要再了解。

社會局副局長許秀能表示，考績會皆秉持專業公正、實事求是態度處理，進行中個案無法評論，也未見不妥之處。

家防中心邱姓女職員4月18向本報投訴表示，自己具高考社工師資格，卻因健康因素無法從事長時間掃描等內勤工作，請求回歸專業社工職務，卻遭家防中心主任許芝綺長期逼迫，從事不適任業務，甚至記予申誡處分。邱女強調反覆操作掃描機導致手部神經持續抽痛，疼痛擴散至心臟及肩頸，頻繁引發心臟病發作，醫師多次出具診斷證明建議停止相關工作，但訴求未獲支持反被以「違反公務員服務法」申誡處分。邱女當時批評中心管理形同勞動部翻版，讓自己多次萌生輕生念頭。

當時社會局回應邱女過去承辦的16件家暴保護案件「每案皆有服務瑕疵」，因此轉調內勤，強調沒有職場霸凌。而家防中心7月14日發出公文，通知邱女將於7月24日召開考績委員會，審議她於4月18日向聯合報投訴「多與事實不符，損害公務員名譽及機關信譽」，涉違反公務員服務法規定。公文要求邱女於7月21日前提交意見陳述，否則將視為放棄辯明。通知函由主任許芝綺簽名，內容強調將依法處理相關懲處，並要求本人親自列席或委任他人說明。

對此，邱女表示，自己所陳述全部都是事實，願意公開與許主任當面對質，甚至舉辦公聽會揭露內部情況。她強調家防中心應該是保護家暴被害人的單位，卻變成壓榨基層員工的地方，長期濫用權力，已造成民眾權益受損。她並指出公文中指稱內容多與事實不符，但從未說明究竟哪些部分不實，質疑主管濫權打壓、企圖封口。

新北市議員廖宜琨也批評，人民有言論的自由，公務員也有向媒體投訴的自由，單位應該嚴格審視自己內部問題，而不是員工向媒體投訴後，再開考績會要懲處員工，這種先例一開，等同只要投訴就要被懲處，變相打壓員工閉嘴不准講話，實非民主自由國家該有的行為，呼籲家防中心停止考績會，以座談方式解決員工遭遇的困難。

邱女表示，單位有很多資源幫助兒少及兒少家庭和協助家暴困境民眾。但許芝綺身為家暴防治中心首長，不好好了解員工解決問題，卻花時間惡搞員工，拉攏人排擠反映問題及認真工作員工。長期飆罵、羞辱、貶損、威脅、汙穢員工，逼迫下面主管去逼迫員工，長期濫用權力內耗霸凌員工，已造成不少人才流失。

邱女說，許芝綺嚴重損害家防中心、新北市政府形象，卻把責任歸咎於她，還不斷威脅恐嚇要懲處，嚇阻揭露許芝綺的暴行。這些職場霸凌要被揭露，公務部門不應該再有主管濫用權力霸凌員工，這已經嚴重危害社會和諧及國家形象。 並指控許芝綺假借職務上權勢或機會、逾越職務上必要合理範圍等造成不友善的工作環境。

邱女說，考績委員會在許芝綺權勢下只能附和許芝綺。考績委員將成為認罪會議，而不是幫員工釐清真相。許芝綺和社會局汙衊說自己16案有瑕疵，問16案應該是指已結案的16案？如果有瑕疵怎麼督導會給予結案？許芝綺和副局長許秀能都沒有家暴和家暴兒少保護實務經驗如何評估？她批評家防中心故意捏造事實汙衊她。

對此新北市家防中心主任許芝綺則表示對考績會沒有印象，要再了解。

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