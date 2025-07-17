立委籲強化災時弱勢安置 改善疫苗完整配套

立院衛環委員會17日邀請衛福部等部會，進行「因應嚴重災情、緊急重大事件，醫療院所承擔救護量能困境及因應台美關稅談判對台灣食品安全相關影響」的專題報告。立委王正旭針對穩定災變量能、強化弱勢安置，以及改善疫苗配套、強化基層參與兩個面向，與衛福部長邱泰源進行討論。

王正旭表示，這次風災中，中央各部會，包括台電與衛福部全力投入救災，也在因應氣候劇烈變遷方面累積了更多經驗。不過，針對弱勢安置機制的部分，特別是本次風災中發生的遺憾案例，凸顯災後安置的混亂與制度斷鏈。

王正旭提到，尤其在「弱勢安置名冊」的建立上，很需要中央主責機關提供由上而下的指引或制度，讓偏鄉、弱勢、失能、失智、獨居長者，以及在家需仰賴呼吸器的病患等，這些災時易被制度性忽略的對象，得以獲得明確且即時的保護。

王正旭要求衛福部研議建立「弱勢災時安置名冊」制度，確保地方能即時掌握需要優先協助的對象，並同步建立有效的「事前通知機制」與「失聯應變機制」，特別強化對弱勢族群的在地保護與疏散應變機制。

對此，邱泰源表示，目前各縣市衛生局與社政單位均有妥善照顧安排，若能在造冊制度上更加完善，的確有全面檢討與落實的必要。但王正旭仍強調，相關指引應由中央制定，提供地方可依循的明確辦理依據。

王正旭表示，針對改善疫苗配套與強化基層參與的部分，上月他曾詢問邱泰源有關冷鏈配送服務的研議情況，今天則進一步聚焦在疫苗毀損後需由基層醫療機構賠償的問題。以113年為例，發生669件原價賠償案例，其中重複接種182件、接種間隔時間不足142件、施打於非計畫實施對象92件，合計416件其實都是可以透過資訊系統有效串接來預防的。

邱泰源回應，疾管署自110年起即推動合約醫療院所採用API介接模式，串聯HIS與NIS等系統，包括醫療資訊體系與全國預防接種資訊管理系統之間的自動資料交換、查詢、核對與修正。至113年已有3,200家醫療院所參與，接種誤失率已降低七成以上，後續仍將持續推動擴充。

王正旭指出，113年仍有669件需基層院所原價賠償的案件，這對全力配合國家防疫政策、投入心力的基層醫療人員並不公平。他建議應檢討是否在「無需賠償」與「全額賠償」之間設有容錯空間，並檢視目前的處置費是否合理、是否反映實際注射成本，尊重基層院所的實質付出。他要求衛福部於一個月內提出書面報告。

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