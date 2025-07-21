隆中向上教育基金會與好日電影院 以紀錄片觸發永續議題思辨

透過「怪咖」主角的紀錄短片，看見人與環境的微妙牽絆，進而思考並產生行動。 圖／張皓婷 攝影

「永續的理念要如何推動？」除了策展倡議外，在2025「永續好日子」活動中，特別規劃「好日電影院」，讓來到現場的民眾，可以透過一部電影，看見人與環境的微妙牽絆，開啟感官的永續起點。其中由隆中向上教育基金會帶來的紀錄片——《花開富貴》、《動保蝙蝠俠》，以「怪咖」主角的生命故事切入環保議題，帶來不同角度的思考。會後並邀請片中人物現身分享與回答提問，現場宛如真人圖書館，為觀眾解答疑惑。

這兩部紀錄片出自隆中向上教育基金會所拍攝的18部「怪咖系列紀錄片」。會選擇這兩部，是因為「花開富貴」展示了台灣生態多樣性，揭露極具獨特性的植物保種工作；「動保蝙蝠俠」則聚焦於流浪動物與動保議題，這些是民眾日常可見、討論度高的環保議題。

隆中向上教育基金會策略營運總監卜仲妍表示，希望透過這兩部紀錄片，展開更具多元與深度的社會對話，讓「好日電影院」成為一個引發思辨與行動的空間。並期待能讓大眾意識到每個人都可以是「獨一無二的咖」，從個體出發，一樣可以改變社會的動能與價值判斷。

花開富貴的主人翁植物獵人洪信介（左）在紀錄片播放後，在台上與觀眾交流，現場提問非常踴躍。 圖／張皓婷 攝影

#以創意媒介為橋，從感動邁向行動的永續力

為了面對快速變動的社會與世代挑戰，隆中向上教育基金會以「社會共融」與「文化永續」為核心願景，致力於透過創意媒介與教育實踐推動社會改變，如「怪咖計畫」和「SOGA STOP」兩大專案，分別以紀錄片與插畫作為敘事工具，讓更多人看見議題，搭建起多元議題與大眾溝通的橋樑。

卜仲妍指出，「透過紀錄片或插畫做為媒材，最容易讓大家理解與感動。我們有所謂的三部曲模式，分別是感動、思考、行動的歷程。其中感動這件事，尤其是在青少年到兒童的學習上最為重要，因為若沒有感動，他們就無法共情與同理，常會進入無動力的學習狀態，更不可能會去思考。」但紀錄片或插畫就像是魔法工具，能感動人心，接著引導孩子們啟動思考，並轉化為行動實踐。

「怪咖計畫」是探討社會現象的生命故事與議題，而「SOGA STOP」顧名思義就是以環保減塑為主要議題，啟動一系列的減塑環保行動，與台灣52位藝術家合作，創作52幅愛地球行動提案插畫，每一週選擇一件插畫中的環保行動，就能完成持續一整年的永續力量，為我們共同期許的未來注入希望。

「動保蝙蝠俠」是李火山的生命故事，他義務反顧投入動物救援令人震撼，且喚起大家重視流浪動物與動保議題。 圖／江建泰 攝影

#紀錄片走進教室，點燃真實的教育與行動力

隆中向上教育基金會多年來透過這些媒材，使各項議題的擴展力與影響力更加提升，甚至「怪咖計畫」還延伸到教學現場。

卜仲妍說，「國中小、高中的老師們，將我們的紀錄片與課程結合，在適當的議題中播放，設計教案並帶領討論。也有不少大專院校在通識課程或者專題課程中使用，這正是創新教育的實踐。而且透過一位老師的使用，就可以影響二、三十位學生，我們希望『怪咖計畫』成為與社會對話的行動方法論。」這些短片，並不是拍完就結束，而是透過一次次的播放，在校園、在機構、企業等各個場域中，讓每個議題都不斷擴散與發酵。

紀錄片融合真實的影像、聲音與情感，讓原本冷門、邊緣或抽象的議題，變得具體而有情感溫度，有助於引起觀眾對議題的共鳴，讓「看到」成為「參與」的起點。理解生命的不同樣貌，是促進共融社會的第一步。如果能讓更多人願意從觀影走向行動，我們就有機會一起打造更永續、更具同理的社會。

卜仲妍指出，許多民眾都是自發性來到好日電影院，從觀看反應及踴躍提問中，可以看見台灣社會的永續與公民意識已深植人心。無論是「怪咖計畫」與「SOGA STOP」皆以台灣社會與文化議題為主軸，透過影像與視覺創作推動永續理念。「我們希望鼓勵大眾在感動思考後，願意去嘗試行動，只要有一點行動，就能讓世界有所不同。」

紀錄片雖短但力量大，透過一次次的播放，在校園、在機構、在企業……每個議題都不斷擴散與發酵。 圖／張皓婷 攝影

隆中向上教育基金會，將「怪咖計畫」延伸到永續好日子活動現場，提升影響力。 圖／李清宇 攝影

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