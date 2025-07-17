盼撤四接環評 環團赴政院提訴願

位於基隆的台電協和電廠更新改建計畫（四接）今年2月環評過關，環保團體質疑審議過程爭議多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環境破壞等問題，昨向行政院提出訴願，盼撤銷環評決定。但記者會上，中興大學環境工程學系教授莊秉潔一度現身質疑環團撒謊，雙方脣槍舌戰，火藥味十足。

至於行政院方面則無回應，尊重靜待訴願審議委員會處理。

四接自2018年確認進入二階環評，歷時近7年、6次初審會議，2月26日再送環評大會審查，最後經環委共識，要求台電積極處理土壤汙染事件，建議此案補正後通過。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、基隆市台灣頭文化協會等團體昨赴行政院提出撤銷協和四接環評訴願。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政指出，今年環評時評估書第6版初稿未依規定於會議7天前公布，有明顯程序瑕疵，且土壤汙染部分未實質討論，珊瑚鑑定資料也錯誤百出。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則質疑，四接最後通過的填海地點，未依法取得基隆市政府書面同意，也未重新辦理範疇界定會議，並批評台電拍攝廣告宣稱四接未來沒有硫氧化物，卻准許四接每年排放242.7公噸的硫氧化物。

守護外木山行動小組召集人王醒之批評，四接緊鄰基隆軍港威海營區，中共已明確以台灣天然氣接受站為模擬攻擊對象，環評會議竟完全沒有討論如此重大的國防安全疑慮；天然氣發電過度依賴進口，且儲存天數短，協和四接更是「孤島型接收站」，斷氣風險極高。

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