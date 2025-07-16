下水道工程沒交管釀1死 國土署將嚴格要求作業流程

新北市新店區1名工人施作下水道工程，因未設交通管制設施遭車輛輾斃，新北市副市長陳純敬指國土署身為中央單位卻沒示警標誌，「很丟臉」。國土署說，本案沒有遵守標準作業流程，將擬定要點，嚴格要求施工廠商事前依規定申請。

新北市新店區1名工人7月1日施作下水道工程作業，遭行經車輛輾斃。新北市勞檢處表示，初步調查發現，工人當時坐在道路人孔周邊從事人孔外框的清潔作業，現場沒有設置交管設施，且工人未戴有反光帶的安全帽及穿著反光背心，遭行經車輛撞擊，送醫不治。

媒體報導，國土署下水道工程分署昨天在道安會報提出改善策略，新北市副市長陳純敬表示，「太離譜」，國土署身為中央單位非但沒有示範作為，連示警標誌都沒有，「真的是很丟臉」。

國土署今天透過新聞稿表示，交通事故已由警方調查肇事原因與責任歸屬，並偕同施工廠商辦理罹難者事故賠償及後續撫卹事宜。另勞動檢查機構已要求施工廠商針對職業安全設施不足部分，進行停工並限期改善。

國土署指出，下水道工程在進行道路人孔蓋開啟標準作業流程，施工現場需由交通指揮人員先指揮，在完成警示措施提醒用路人注意，且確保施工人員無車輛碰撞風險後，才能打開人孔蓋進行施工及勘查。

國土署說，經調查，本案沒有遵守各項標準作業流程，第一時間就督導所有工地施工廠商全面檢視作業安全措施。此外，為防止類似職安事件再發生，國土署將擬定「既設人孔蓋啟閉管理要點」，嚴格要求施工廠商事前依規定申請，經主辦機關同意後，才可至現場開蓋施工，以強化下水道工程管理，維護施工人員及其他用路人的生命安全。

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