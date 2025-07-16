逆勢突圍！「立軒天蒔」成交價站穩7字頭

在小宅為王、坪效至上的住宅戰場中，大多數建案為了壓低總價、追求投資報酬，選擇減法思維、犧牲質感，但深耕林口十餘年的立軒建設，卻始終選擇不隨波逐流，最新預售個案「立軒天蒔」透過不凡設計美學與獨特品牌價值，堅持定義高端產品力，讓價格果然是逆勢突圍。

圖／立軒天蒔提供

根據實價登錄最新資料，「立軒天蒔」近期多筆住宅成交價格亮眼，站穩7字頭，其中單價最高一筆達76.82萬元，為林口區近期的高價代表之一，顯示出品牌力與設計感，已實質轉化為買方看重的關鍵價值。

圖／立軒天蒔提供

觀察成交總價分布，可見「立軒天蒔」涵蓋自1,200萬元起跳至3,000萬元以上的多元產品線，包含2房至3房格局，其中高樓層與大坪數產品仍受到自住型買家青睞，展現市場對其高質感規劃的認同。

立軒創立以來即堅持「精緻、維美、永續」為品牌核心，並以「天」字系列建案於林口插旗，推案不追逐話題與炒作，而以設計與空間邏輯，一步一步築起信任。從建築語彙與細節處理中，都可以看出品牌的用心。

「立軒天蒔」此次攜手重量級設計團隊大塊設計，大塊設計曾獲得日本優良設計獎Good Design Award 、德國IF設計大獎等多項國際大獎，創辦人施佑霖總監以其卓越的設計能力，成為首位獲得英國Andrew Martin大獎的台灣女性。

走入「立軒天蒔」接待入口大廳仿若藝術展場，挑高空間中融入金屬曲面、石材柱體與管風琴式天花設計，梯廳牆面線條勾勒如鋼琴鍵盤、金屬吊飾如樂譜，空間猶如流動音符，營造出獨特的儀式感。進入挑高電梯，腳下便是立軒品牌象徵，地板鑲嵌立軒品牌標誌性的牡丹圖騰並有聚光燈聚焦，精緻如精品，從設計語彙延伸至日常細微處的講究，展現立軒一以貫之的精神。

而開車回家的住戶，也能感受到立軒的用心，過往第二門廳就是立軒非常重視的一環。有別於許多建商僅於 B1 設置的作法，「天蒔」延續過往從B1至B5 層層打造「第二門廳」外，設計團隊在其中引入鏤空結構、垂直金屬線條與並不計成本從以往的方磚升級成六角地磚，營造出漸層遞進的空間節奏，也讓車主從進入社區的那一刻起，感受到如飯店般的歸家尊榮。

圖／立軒天蒔提供

此次「立軒天蒔」更規劃「公設獨立會所」，結合藍花楹、櫻花與枯山水造景，宛如都市桃花源；內部 Cafe 挑高空間與大面窗景帶來日光與寧靜，設計上延續主建物語彙，金屬網構件與繁星燈飾構成一幅流動的藝術畫作。更值得一提的是，會所將對外開放營運，其租金收入全歸社區管委會，不僅是社區共享經濟的一大亮點，勢必成為未來林口打卡新聖地。

細部規劃上，「立軒天蒔」全案規劃地上18層、地下5層，共計71戶住宅及75事務所與7戶店面，坪數介於16至38坪之間，主打2至3房產品，採用三協氣密窗+8mm+10A+8mm中空複層玻璃、TOTO 全自動馬桶、太格木地板、大信防水及大金空調室外機等建材，另導入全棟Smart Key感應系統與AI到府送餐機器人，展現便利性，更推出首年免費代管服務的貼心政策，及導入第三方公正單位協助客戶初複驗屋，協助住戶從交屋、成立管委會到社區營運，展現立軒寵粉的規格。

圖／立軒天蒔提供

回顧近期房市氛圍，在央行政策影響下，多數建案多以削價促銷因應，而「立軒天蒔」以高品質設計、品牌實力讓價格站穩7字頭，無疑為林口高質感住宅訂下全新標準，「立軒天蒔」的成功，證明即使在房市景氣低迷市場中，買方仍願意重視自我生活品質，為品牌力、產品力買單。

立軒天蒔｜1-4 房

行銷2館：林口區文化三路一段 389 號

迎賓專線：02-2608-5522

知音預約：li-hsuantianshi.com.tw

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