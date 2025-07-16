高鐵延伸宜蘭多個評估階段都遭質疑 監察院啟動調查

「高鐵延伸宜蘭計畫」引發各界質疑，監察院說明，該計畫預估直接工程經費高達新台幣3521.8億元，但其可行性評估、重大公共建設提報編審、環境影響評估送審程序，以及民意溝通等方面，卻屢遭質疑，監察委員林盛豐、蘇麗瓊及施錦芳認為有必要深入瞭解，已申請自動調查。

三位監委表示，交通部鐵道局先前已持續研議「南港至花蓮提速改善計畫」（即北宜直鐵新線計畫）10餘年，並提出綜合規畫報告，但卻在108年間突然改提高鐵延伸宜蘭計畫，其中轉折有無先做可行性評估及比較分析等？相關程序是否完備及公開透明，有待釐清。

三位監委指出，該案是工程經費高達3000多億的國家重大建設，除涉及宜蘭縣國土空間規畫合理性外，更攸關該縣全部縣民權益，但是全案在送交二階環評前僅匆匆開3場公聽會，規畫過程的民眾參與機制是否有所欠缺，有待檢視。

三位監委還說，該案規畫在宜蘭縣政中心東南方約350公尺處設站，據聞鐵道局原計畫在該址再畫設約190公頃「新訂高鐵宜蘭車站特定區都市計畫」，之後卻改朝420公頃規畫，並已委由宜蘭縣府於上月公告勞務採購招標，過程中有無尊重專業、依照規定，以避免都市無效率擴張，也有待釋疑。

三位監委表示尊重該案二階環評專業審查，但呼籲後續環評大會仍應透明客觀中立審慎審查；理解宜蘭高鐵為部分宜蘭縣民期待的交通建設，但重大建設除應具妥適性，更應嚴謹遵循法定程序，充分考量民眾權益與地方發展需求，該案興辦程序的合法完備，是消弭歧見、取得共識以及後續能否順利推動的重要基石，也是監察院立案調查的初衷。 「高鐵延伸宜蘭計畫」引發各界質疑。圖為高鐵示意圖。聯合報系資料照

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