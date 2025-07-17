國泰攜手雲門30周年 戶外公演震撼鉅獻《毛月亮》，邀萬人夏夜共舞

圖／雲門舞集提供

《毛月亮》演出畫面：舞者如潮汐翻湧，視覺與聲音交錯激盪。 （圖／劉振祥 攝影）

國泰金控秉持「 大樹成長，文化生根」的理念，與雲門舞集攜手30年，並於2022 年共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌，每年持續透過戶外公演與社區巡演，將藝術帶到全台各地。2025年，「國泰雲門隨行吧」延續2024「一起‧藝術萌芽」的品牌主張，結合國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」的集團品牌精神，以「藝起‧共創更好」品牌主張，自7/27起，將連續兩週舉辦2場戶外公演，自9月起將舉辦6場社區巡演，邀請大眾一起共舞，共創更好。

國泰金控攜手雲門舞集的起點：1996年國泰辦桌、雲門上菜

1996年，國泰金控與雲門舞集攜手，將舞台從劇場移至戶外，邀請觀眾席地而坐，與藝術零距離接觸。這場免費的戶外演出開創台灣藝文展演的新形態，也打破了過去只能進表演廳才能看到舞蹈演出的界線。

30年來，從都市廣場到偏鄉校園，帶著對藝術的熱情與信念，舉辦超過314場戶外及社區巡演，累積逾270萬觀眾參與，被國外媒體甚至以「地表最大型戶外舞蹈活動」為標題報導。這份陪伴，如同一株生根的文化大樹，靜靜守護著我們的生活節奏。

2025年將舉辦花蓮場與台北場兩場戶外公演，將演出鄭宗龍藝術總監於2019年首演的經典作《毛月亮》。本次活動不僅傳遞「國泰雲門隨行吧」推動藝術精神，更首次加碼推出全民大舞池全民一起跳的環節，邀請觀眾共舞，共創感官盛典。

2024花蓮社區巡演，雲門舞者與民眾同樂，共舞夏日午後。 （圖／sourwhat 攝影）

LED螢幕如月牽引舞台，科技與肢體共構詩意空間。 （圖／李佳曄 攝影）

三十而立之作：《毛月亮》首度登場戶外公演

《毛月亮》由雲門藝術總監鄭宗龍與冰島樂團席格若斯( Sigur Rós) 聯手打造。這支舞作源自鄭宗龍2019年深夜在數位洪流中的感悟，借古語「月暈而風」為題，象徵科技時代下人心的躁動與不安。

席格若斯(Sigur Rós)的音樂，空靈中藏著激烈，彷彿是數位信號中的情緒漣漪，與13位雲門舞者的肢體節奏共鳴，每一個擺盪都是與觀眾靈魂的對話。

鄭宗龍總監希望能透過《毛月亮》，傳遞在這個被螢幕佔據感官的年代，透過藝術，讓人們回到真實世界，找回自己的生活節奏。

沉浸式舞台設計：當視覺與聲音共舞

藝術家吳耿禎、王奕盛攜手打造巨型LED裝置，宛如一輪翻轉的「毛月亮」，牽引觀眾的視線與情緒；服裝設計陳劭彥、燈光沈柏宏更在黑夜中劃出極具張力的線條。

這不只是觀賞，而是一次全感官的震撼進行式。

2025戶外公演資訊總覽：共赴一場夏夜的藝術冒險

圖表製作：張念慈

舞池不打烊：林強╳超維度打造演後派對《全民大舞池》

當舞者謝幕，燈光卻不熄滅。全民大舞池邀請你接棒成為主角。音樂人林強今年重新編曲，結合節奏變化與即興段落，引領觀眾在月色下舞動；而新媒體團隊超維度則運用AI生成影像、即時節奏視覺互動，讓這場派對成為真正的感官狂歡。

不分舞台與觀眾，這一夜，舞池是我們共同的藝術天地。

社區巡演互動瞬間，舞蹈進入日常。 （圖／林峻永 攝影）

FAQ：你想知道的都在這裡

Q1：《毛月亮》適合親子觀賞嗎？

A：非常適合，視覺震撼與音樂節奏皆具普遍吸引力。

Q2：是否需要報名或購票？

A：演出完全免費，不需購票，但請提前到場卡位。

Q3：雨天會取消嗎？

A：除非遇不可抗力天災，基本上風雨無阻，請備雨衣。

Q4：可攜帶食物入場嗎？

A：可於野餐時段自備餐點，但演出期間請保持安靜與整潔，活動結束後也請發揮最佳觀眾精神，將隨身物品與垃圾帶走，與環境共好。

Q5：演出後活動會持續多久？

A：「全民大舞池」將持續至晚間約9點半左右，歡迎留下共舞。

下一個三十年，「藝」起走下去

《毛月亮》是一場無聲的召喚，也是對藝術信仰的宣示。在這30年裡，國泰雲門攜手從未缺席，無論山海城鎮、無論風雨災疫，總在台灣的夜空下，用一場場舞作為我們點亮未來的燈火。

下一段旅程，藝術仍會隨行。而你，是否準備好席地而坐，與月共舞？

活動網址： https://reurl.cc/yAnO0D

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