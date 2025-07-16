基隆協和四接爭議延燒 環團赴政院提撤銷環評訴願

位於基隆的台電協和電廠四接年初闖關環評大會，環保團體今赴行政院抗議，質疑環評過程爭議諸多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環境破壞等問題，因此提出訴願，盼撤銷環評決定。

協和電廠更新改建計畫（四接）歷時近7年、6次初審會議，2月26日在一片陳抗聲中的環評大會通過，並於6月24日作出環評處分。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、基隆市台灣頭文化協會等團體今赴行政院提出撤銷協和四接環評訴願。

針對會議瑕疵、環境調查，台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政指出，今年環評時評估書第6版初稿未依規定於會議7天前公布，有明顯程序瑕疵，且土壤汙染部分未實質討論，珊瑚鑑定更資料也錯誤百出。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則質疑，四接最後通過的填海地點，未依法取得基隆市政府書面同意，也未重新辦理範疇界定會議，並批評台電拍攝廣告宣稱四接未來沒有硫氧化物，卻准許四接每年排「242.7」公噸的硫氧化物。

守護外木山行動小組召集人王醒之批評，協和四接緊鄰基隆軍港威海營區，中共已明確以台灣天然氣接受站為模擬攻擊對象，環評會議竟完全沒有討論如此重大的國防安全疑慮；天然氣發電過度依賴進口，且儲存天數短，協和四接更是「孤島型接收站」，斷氣風險極高。

記者會進行過程發生插曲，中興大學環境工程學系教授莊秉潔一度現身質疑環團撒謊，環團反嗆「他幫台電拍攝不實廣告，想要升官自己去」，現場火藥味十足，最後莊在警方勸說下離開現場，未有進一步衝突。

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