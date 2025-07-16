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「浩克慢遊」王浩一辭世 文化部頒贈旌揚狀 此一時代難得的文化旅人

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部常務次長徐宜君（右）頒贈文化部旌揚狀，由王浩一之子王柏舜代表受贈。圖／文化部提供
文化部常務次長徐宜君（右）頒贈文化部旌揚狀，由王浩一之子王柏舜代表受贈。圖／文化部提供

作家、文史工作者暨電視節目主持人王浩一於6月29日辭世，享壽69歲。為表彰其對台灣文化的成就與貢獻，文化部常務次長徐宜君今（16）日出席告別式，表達對王浩一的深切懷念，並頒贈文化部旌揚狀，由王浩一之子王柏舜代表受贈。

文化部表示，王浩一關注台灣多元文化議題，積極投入相關推廣活動，是此一時代難得的文化旅人，也是一位願意替地方發聲、替庶民記錄的說書人。

王浩一多年來致力於城市書寫與文史研究，累積創作出版多本書籍，橫跨地方文化、古蹟建築、美食旅行、心理哲學等領域。而他與作家劉克襄合作主持公視文化紀實節目《浩克慢遊》，以其擅長的人文觀點，透過豐富的影像引領觀眾走訪台灣各個城市及小鎮角落，並化身文化大叔，以幽默風趣的口吻訴說在地精彩故事，將細微日常賦予獨特詮釋，讓更多人認識自身所在之處的不同凡響與台灣各地的深刻精彩。

王浩一 文史工作者 文化部

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