相對論／楊母：如何走出傷痛挺廢死 律師：總會想阻止悲劇發生

同樣擁有一輩子抹不掉的創傷，律師和父母彼此能互相共感，卻對於死刑抱持相異立場，如此相同又不同的雙方最想和對方說些什麼呢？

問：雙方經歷過類似的傷痛，有沒有最想送給對方的一句話？或想問對方的問題？

李：我很遺憾的是在這種狀況認識楊爸爸、楊媽媽，但我相信你們以前的生活一定很幸福，親子關係很緊密，卻遭逢如此悲劇，我自己也有孩子，我沒辦法想像這件事發生在我身上。你們也是堅強、勇敢的人，因為我看過太多被害家屬是沒有力氣走進法庭，甚至收到傳票就無法入睡，你們願意為了追求真相、公平正義挺身而出，和外界辯論、討論這些事情。

律師：好好照顧自己 逝者才會安心

你們搭過飛機嗎？起飛前安全警告會說，如果機艙失壓掉下氧氣面罩，請爸爸媽媽先自己戴好面罩，再幫小孩戴面罩。假設把我阿嬤、你們弟弟的死去，想成其實他們是搭了飛機或船去很遠的地方，永遠不能相見，但我們還有最後通電話的機會，他們會跟我們說什麼？我想，阿嬤會跟她的子子孫孫說，「雖然很痛苦，但一定要好好照顧自己」，這樣她才能安心。

失去至親的創傷，是一輩子伴隨。雖然我不認識承勳，但我相信若是他有機會打一通電話回來，他一定是捨不得你們，會希望你們先把自己照顧好，這是最重要的事情，未來有緣再相見，你們要完成他的心願。

楊母：想請問李律師，你怎麼從阿嬤的死走出來，又如何轉變為支持廢死？

李：我一開始曝光在媒體前，是陪著被害人的律師，也就是告訴代理人；依我個人和陪伴被害者家屬的經驗，心境轉變是以十年為單位計算，也就是被害人家屬要經過十年才會走過一個階段。楊爸爸、楊媽媽從案發到現在才一年半，時間太近了，案件發生彷彿是昨日的事情，被害者家屬也一定會想要回到案發的時間點去阻止悲劇發生，所以楊媽媽才會一直夢到承勳。

律師：阻止下個悲劇 死亡才有價值

我到了進大學讀法律系之後，才逐漸從憤怒的情緒中走了出來，當時念刑法、犯罪學，每念一章不同的犯罪學理論，就會不自主的帶入阿嬤的案件來思考，腦袋不斷地猜想，害阿嬤喪命的人，是為什麼要犯罪呢？

一開始我還沒有思考要不要死刑，只是覺得單純殺死一個人是不夠的，我更想要阻止下一個悲劇發生，如果能有那麼一天，我會覺得阿嬤的死就有價值，當然這是我自己想的，我家人應該不同意。

接著出來工作之後，接觸更多的個案，我幾乎沒有看過殺人罪的被告是來自幸福美滿的家庭，我慢慢有個感受，殺人的問題不在於下手的那一剎那，是要透過某些政策的施行或是結構制度的改變，降低犯罪成因而讓犯罪機會變少。

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