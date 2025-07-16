相對論／楊父：死刑是保護人民生命手段 律師：死刑讓國家容易推卸責任

看似天秤兩端不同的價值觀，廢死、反廢死的思辨死刑，長年在台灣是敏感且重大爭議的話題，同樣遭遇至親被殘忍奪走生命的李宣毅、楊生父母，卻分別站在廢死、反廢死不同立場，看似天秤兩端的社會價值如何交集？

楊父：凶手會再犯 讓家屬害怕

問：楊爸爸、楊媽媽認為死刑對社會有何意義，李律師曾為廢死站上憲法法庭，家人是如何看待您廢死的立場？

楊父：如果廢除死刑，就只剩下無期徒刑，但我國法律是無期徒刑只要關滿廿五年就可以提假釋，而非真的讓他們永遠關在牢裡，最終還是有期徒刑。

根據學者研究，我國的假釋出監累積再犯率可達七成，政府如何去管控他們的行動，高雄碎屍案就是假釋出獄後再犯血淋淋的案例，這些被殺的人何其無辜？殺人犯出獄後第一個想報復的目標，一定是我們受害者家屬，在講求殺人犯的人權前，應該先考慮到社會安全。

死刑是保護人民生命的重要手段，美國、日本、新加坡等國家也還有死刑，新加坡近期也提出數據，因處決毒販而成功將吸毒者數量減半，證明死刑是可以抑制犯罪的。

我感到納悶的是，我國法律似乎都跟著他國跑，卻沒有依照我國國情來設計，廢死是歐盟、聯合國的訴求，而台灣並非其中成員，歐盟及聯合國也不承認台灣，為何我們要去遵守所謂的兩公約？

就被害者家屬立場來看，我國法律都太輕了，「一條人命比貪汙還不值錢」，且被判處死刑者都是凶殘殺人犯，為何還要全民埋單養這些殺人魔？

律師：釋憲挺廢死 家族罵叛徒

李：死刑的執行與否與民意、政治風向關聯性太高，因為最終是由法務部長簽准執行命令，是政務官決定的，死刑被當成是籌碼，這是不對的。再者，死刑的存在造就了國家的怠惰，讓國家推卸責任，忽略更重要的事情，也就是追尋犯罪成因、照料及輔導被害人面對生活的巨變。

每當惡劣的案件發生，似乎只要判處凶手死刑、執行死刑，來作為補償被害人的手段，國家就認為夠了，實際上行政上應要有更多資源透徹調查犯罪成因、被害人及家屬長期保護的責任。如同楊爸爸會擔心凶手放出來對家屬造成威脅，我曾擔任小燈泡案父母的告訴代理人，小燈泡的父母也曾對凶手未來可能會出來，內心感到害怕。

國家應該重視被害者家屬的恐懼，但純粹的推動死刑，並沒有根本解決大家的害怕跟擔憂。當悲劇發生，大家都希望凶殘的人趕快離開社區或國家，我的家人也是，我很多時候也不太容易和家人談廢不廢死這件事，尤其是同輩的表兄弟姊妹，會覺得我很奇怪、為什麼會講這種話，也會覺得我是叛徒。

楊母：殺人的當下 就放棄人權

問：楊爸爸、楊媽媽覺得「殺人償命」是普世價值嗎？律師認為比死刑更重要的是什麼？

楊母：殺人償命本來就是一個法治國家應有的規範及價值，如果沒有法治，社會如何正常維持在軌道上運作？殺人犯在凶殘犯案的當下，就已經自行放棄人權。對被害者家屬而言，不僅是一夕間失去親人，是一輩子得關在傷痛的牢籠之中，對我們家屬而言，需要的是「正義」，小孩無辜冤死了，莫名其妙地被消失在世界上，卻跟我們談要給殺人犯教化，是要教化什麼東西？

楊父：殺人償命是一件很正常的事情，因為他擅自終止別人的生命，如何還有人權？殺人犯不讓人活了，我們為什麼還要讓他活？高雄碎屍案凶嫌連續殺死三人，如此凶殘之人就應該執行死刑。

律師：人出生純潔 為何變惡魔

李：阿嬤的生命對我和家族而言很珍貴，卻突然消逝了，我曾想像如果有機會親手殺掉凶手，心裡仍有強烈的無價值感，因為我會覺得被告的命和被害者的命是不能相提並論的，就算把被告殺了，「我還是想要阿嬤回來」。

除了被害者及家屬長期保護外，比死刑更重要的是探討「犯罪成因」，一個人從母親肚子裡生出來的那一天是最純潔的，是環境還是何種原因導致他變惡魔？如果及時拿掉犯罪成因，他是不是就不會犯案？如果惡魔出生在別的家庭，說不定他就不會是惡魔了，「與其單純的殺掉惡魔，我更在意的是不要出現惡魔」。

我想只是單純討論支持或不支持廢死，容易淪為政治、選票爭議，但它卻是真實人生的議題，重大刑案並沒有因為死刑而消散，我希望大家不要把所有的熱情都放在死刑與否，而應要更深層地思考如何阻止犯罪。

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